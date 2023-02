A zágrábi Liszt Ferenc Intézet minden évben megünnepli a magyar kultúra napját, ami az idén azért volt különleges, mert egy fontos jubileum kapcsolódott hozzá: Kölcsey Ferenc éppen kétszáz éve fejezte be a Himnuszt. Az intézmény azzal szeretett volna tisztelegni a költő és műve előtt, hogy olyan alkotásokat mutat be, amelyek Kölcseyt, illetve a vers születésének helyszínét, Szatmárt viszik közelebb a hozzájuk látogatókhoz.

Közös történelem

– Tavaly ősszel kezdtünk el azon gondolkodni, hogyan tehetnénk különlegessé az idei magyar kultúra napját, és arra jutottunk, hogy a Himnusz mellett szeretnénk a középpontba állítani azt a környezetet is, ahol Kölcsey Ferenc az ihletet, az inspirációt kapta – mondta lapunknak a Liszt Ferenc Intézet igazgatója, Mladenovics Anna, és hozzátette: fennállásuk kilenc éve alatt mindig nagy hangsúlyt fektettek a magyar vidék értékeinek bemutatására, főszerepet kapott már a Hortobágy, a Tokaji borvidék és a Balaton-felvidék is.



– Külföldön népszerűsíteni Magyarországot és a magyar kultúrát felelősségteljes feladat, ahhoz pedig, hogy mi ezt Horvátországban tesszük, jó kiindulási alapot ad a két ország közös múltja. A történelmünk 800 éven át összekapcsolódott, több bennünk a közös, mint a különböző, és erre lehet építeni. Büszkék lehetünk a magyar művészekre, tudósokra – szerencsések vagyunk, hiszen Magyarország nagyon sok arcát mutathatjuk meg. Meg kell találnunk azokat, akik erre nyitottak, és olyan élményeket szeretnénk nyújtani a látogatóinknak, amelyek hosszú időn át megmaradnak bennük. Azt hiszem, a magyar kultúranapi estünk is ilyen volt, köszönhetően a komolyzenei koncertnek, Csutkai Csaba fotóinak, illetve annak a gyönyörű filmnek, ami a vármegye csodáira hívta fel a figyelmet. Ez utóbbit horvát nyelven feliratoztuk, ez is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült felkelteni a vendégeink érdeklődését. A helyettesem, Thuróczy Zoltán nyíregyházi, ő ajánlotta Csaba felvételeit, amelyek valóban különlegesek, és mivel éppen most forgattunk le egy virtuális sétát az intézetben, e képeket nem csak másfél hónapig láthatják az érdeklődők: az interneten mindig visszanézhetőek lesznek – tette hozzá az intézet vezetője.

Rácsodálkoztak a látnivalókra

– Szerettük volna megmu­tatni a Himnusz szülőföldjét, az épített és természeti ér­tékeinket, kincseinket – mondta lapunknak Baracsi Endre, a vármegyei értéktárbizottság elnöke, aki ugyancsak részt vett a zágrábi eseményen.



– Csutkai Csaba fotóművész nagyon sok kitűnő sorozatot készített már a szatmári térségről, a kiállított képeken a középkori templomaink, a természeti szépségeink és kastélyaink, kúriáink láthatók. Vittünk magunkkal kiadványokat is, így az Érték-Örökség-Összetartozás című kötetet és azt a kisfilmet is, ami az értéktár közreműködésével készült. Tartalmas, emlékezetes est volt, az egyik különlegességét pedig az adta, hogy nem magyar anyanyelvűek is elszavalták a Himnuszt. Megható volt látni, hogy Horvátországban mennyire szeretik a magyar embereket és Magyarországot. A sikeres bemutatkozás új csatornákat nyithat, akár a turizmusban is. A vendégek rácsodálkoztak arra, mennyi látnivalót kínál az ország keleti térsége, ezért bízom abban, hogy azok a horvát turisták, akik például a Nyíregyházi Állatparkot már jól ismerik, úgy döntenek, hogy visszatérnek, és akár több napot is eltöltenek vármegyénkben – fogalmazott Baracsi Endre.

Őszinte érdeklődés

Csutkai Csaba azt mondta, nagyon jó házigazdák voltak az intézet munkatársai, akik egy értékes, tartalmas műsorral emlékeztek meg a Himnuszról és születésének helyéről.

– Aktív résztvevője vagyok a vármegyei értéktári munkának, és számos sorozatot készítettem a középkori templomokról, természeti értékekről – az egyik kiállítási anyag olyan montázsokat tartalmaz, amiket a fiammal, Mártonnal készítettünk. Ez volt az, ami megtetszett Thuróczy Zoltánnak, aki az ünnepség szervezésében fontos szerepet vállalt. Az ünnepség vendégei ízelítőt kaptak vármegyénk értékeiből, és láthatóan nagyon tetszett nekik, amit láttak, hallottak.

– Legyen szó írókról, költőkről, festőkről, a szatmári térség inspiráló közeg, és azt hiszem, a képekkel és a kisfilmmel sikerült ezt érzékeltetnünk. A telt házas est résztvevői őszintén érdeklődtek a vármegyénk iránt, és ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a házigazdák mindenre és mindenkire odafigyeltek: látszott, hogy fontos nekik a magyar kultúra, s azon keresztül Magyarország népszerűsítése.

SZA