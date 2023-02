Az idén huszonhét éve, hogy Nyíregyházának Rzeszów a testvérvárosa. A lengyelországi településen járt a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda, illetve a Mustárház fiataljaiból verbuvált csapat.

– Az Erasmus+ programot a Nemzetközi Projektek Szövetsége INPRO szervezete koordinálta. Hat ország (Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Törökország, Spanyolország és Magyarország) fiataljai a párbeszédre és a nyelvi sokszínűségre építettek – közölte Takács Zsófia, Nyíregyháza diákpolgármestere.

– A problémamegoldás kommunikációjának agresszivitás nélküli útjáról különböző feladatokkal ismerkedtek meg. A sztereotípiákról is szó esett, és vitafórumot is rendeztek. A rengeteg ötletelés mellett lehetőség nyílt megismerni a testvérváros történelmét, nevezetességeit is. Mindezek mellett a nemzetközi kapcsolatok megerősítését és mélyítését is szem előtt tartották.

Fotók: a Mustárház archívuma

KM