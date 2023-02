Mindig csodálattal figyeltem a Fehérgyarmaton élő és cukrászkodó Mészáros házaspárt és kedves családjukat, akik szinte mindig „topon” vannak. Ízlésesen és jól öltözködnek, mindig az adott helyzetnek megfelelve, magaviseletükkel, hozzáállásukkal és szakmai szeretetükkel is példát mutatnak a „köznek” a „JACKSON” cukrászdába betérő kedves vendégeknek.

Ennek apropóján, még azt is el tudnám képzelni, hogy valamelyik szervezet, vagy akár a Kelet-Magyarország is egy pályázatot hirdetne a megyében, avagy lebontva minden városra, községre – évvégén összegezné az eredményt –, s győztest hirdetne azok között, akik szakmailag és emberileg a megye legügyesebb, legrátermettebb vagy legjobb házaspárja lennének. Természetesen legyen az bármilyen szakma, tevékenység, a közéletben betöltött szerep, a lényeg, hogy együtt munkálkodjanak, egymásért is tegyenek, s ebben is „egy pár” legyenek!