– Eltelt egy év a háború kirobbanása óta, azóta várjuk a békét, ám ma sem tudjuk, ez mikor jöhet el. Hiába teltek el hónapok, most is gyakran eszembe jutnak Novák Katalin köztársasági elnök szavai, amiket akkor mondott, amikor az ukrán–magyar határra látogatott: „Magyarország szíve itt dobban”. Mi valóban így éreztük – emlékszik vissza a 2022. február 24-én induló, addig soha nem tapasztalt krí­zishelyzetre dr. Tilki Attila, aki Ilken volt, egy fejlesztést adtak át, amikor értesült az Ukrajnát ért fegyveres támadásról. Azonnal a határ menti településeinkre indult, hívta a polgármestereket, járt Lónyán, Beregsurányban, Barabáson és Tiszabecsen.



– Péntek reggel Záhonyban kezdtem a napot, ott már láttam azt is, hogyan tölthették az első éjszakát a művelődési házban azok, akik hozzánk érkeztek – mondja.

Szívszorító pillanatok

– A menekültválság első heteiben, hónapjaiban az összefogásnak, az együttérzésnek és a segíteni akarásnak olyan csodálatos példáját láttuk a megyénkben, amit nehéz szavakkal kifejezni. A helyi lakosok, a települések vezetői, majd az ország más részeiből érkező segítők, önkéntesek egy emberként készítették a teát, a szendvicset, fogadták az elcsigázott, reményt vesztett anyákat, gyermekeiket, családokat, hogy itt nyugalmat, biztonságot találjanak, s pár nap után elindulhassanak tovább oda, ahol már várták őket rokonok, barátok. Szívszorító látvány volt, ahogy anyák a karjukon gyermekkel, egyetlen bőröndöt húzva sírva fakadtak, ahogy átlépték a határt, és tudták, itt már biztonságban vannak – idézi fel az országgyűlési képviselő, aki kötelességének érezte, hogy ott legyen, ahol baj van, így szinte napi 24 órában a határon volt. Szervezett, egyeztetett, koordinált annak érdekében, hogy mindenkinek jusson jó szó, meleg étel, hely, ahol megpihenhet, aludhat, s folytathassa az útját.

– Elmondhatatlanul büszke vagyok a településeinkre, példamutató és példaértékű munkát végeztek, amiről mindenki a legnagyobb dicsérettel szól.

Járt itt a pápa megbízottja, a WHO, a Nemzetközi Vöröskereszt, az ENSZ képviselője, nagykövetek, az Európai Bizottság alelnöke, s az elismerés mellett köszönetet is mondtak a munkánkért, amiről mi tudtuk: kötelességünk segíteni. Közel másfél millió ukrán, kárpátaljai embert tudtunk zökkenőmentesen, gördülékenyen beléptetni, majd a továbbutazásban is segíteni őket, s ez mindennél többet mond – fogalmaz dr. Tilki Attila. Az ezer és ezer pillanat, emlék közül az ukrán gyerekeket ideiglenesen befogadó nagymamát vagy a nigériai egyetemistákat említi, akiket busszal szállítottak Budapestre, hogy onnan hazatérhessenek. A nagykövet személyesen jött értük, és mondott hálás köszönetet.

Példás összefogás

– Nagy segítség volt, hogy a szeretetszolgálatok a segítségpontokon megjelentek. Szükség volt rájuk, mert nem lehetett volna megbirkózni a feladatokkal nélkülük és a Humanitárius Tanács segítsége nélkül, ahonnan azonnal támogatást kérhettünk és kaptunk. A rossz érzések mellett jó volt látni, tudni és érezni, hogy itt élünk, és ilyen csodálatos emberekkel vagyunk körülvéve.

– Eltelt egy év, a határátkelőkön még dolgoznak az önkéntesek, folyamatosan segítenek a településvezetők, mert most is érkeznek a háború elől menekülők. Amikor a határ túloldalán megszólalnak az ukrán légvédelmi szirénák, a tiszakóródiak úgy hallják, mintha náluk szólna, de más határhoz közeli faluban is összerezzenek ilyenkor. Folyamatosan emlékeztet arra, milyen jó lenne, ha béke lenne, s arra is, mennyire fontos, hogy Magyarországon béke van, nyugalom. Biztonságban vagyunk, s mindent meg kell tenni azért, hogy ezt megőrizzük – hangsúlyozza az országgyűlési képviselő.

– Nagyon örülök, hogy a kárpátaljai szobrásztáborban készült alkotásokat az ukrán művészek olyan településeknek adományozták, ahol határátkelőhely, segítő- vagy regisztrációs pont működött. Kapott alkotást Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány és Tiszabecs, valamint Tarpa és Aranyos- apáti is. Ez utóbbi olyan szoborral lett gazdagabb, amelyen egy kézből galamb röppen ki, ami a békét jelképezi, s benne van ezen alkotásokban a szobrászok béke után vágyó lelke is.

– Sajnos azonban a jelek, a fegyverszállítmányok, a kényszerbesorozások nem abba az irányba mutatnak, hogy közel van a háború vége, éppen ezért továbbra is szükség van még ránk – mondja dr. Tilki Attila.

Egy év számokban

2021-ben és 2022 elején jelentős orosz haderő gyűlt össze Ukrajna határai körül. A NATO azzal vádolta Oroszországot, hogy inváziót tervez, amit Vlagyimir Putyin tagadott. Az orosz elnök hazája fenyegetéseként értékelte a NATO bővítését, és követelte, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a katonai szövetséghez. 2022. február 21-én Oroszország hivatalosan is elismerte a magát szeparatistának valló Donbász államot, és csapatokat küldött a területekre. Három nappal később, február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. A Reuters február 21-ei adatai szerint a harcokban legalább 42 ezren haltak meg, a sebesültek és az eltűntek száma legalább 70 ezer. A lakóhelyüket 14 millióan hagyták el, 140 ezer épület semmisült meg.