A sólyom mellett vadászkutya, valamint pumi és puli is várja majd a fiatalokat azokon a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, amelyek a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény február 24-ig látható kiállításához kötődnek. Dr. Karakó Lászlóné Antalóczi Erzsébet festményei ugyanis vaddisznókat és szarvasokat is megörökítettek, s ezek az erdei, illetve vadgazdálkodási témák adták az ötletet, hogy különböző rendezvényekkel színesítve még érdekesebb és élményszerűbb legyen a tárlatvezetés.

A Kállay Gyűjtemény vezetősége a foglalkozások megszervezéséhez kiváló partnerre talált az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetében, s az erről szóló együttműködési szerződést pénteken sajtótájékoztató keretében írta alá dr. Riczu Zoltán, a Kállay Gyűjteményért Alapítvány elnöke és ifj. Plavecz János Attila, a Vadászkamara vármegyei elnöke.

A sajtótájékoztató résztvevőit először Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője köszöntötte, majd kiemelte, hogy dr. Karakó Lászlóné Antalóczi Erzsébet tájképei, erdei életképei, a vadgazdálkodáshoz kötődő alkotásai óhatatlanul is felvetették a múzeumpedagógiai foglalkozások gondolatát.

S ha már a sűrű rengetegről és az ott élő vadról van szó, ki más is nyújthatna a legjobban segítséget, ha nem a Vadászkamara. Szólt arról, hogy a nyári szünetben napközis tábort szeretnének majd szervezni, s akkor is számítanak majd a Sóstóhegyen székházzal rendelkező kamara segítségére.

A szakmai szervezet vármegyei vezetője, ifj. Plavecz János Attila a következőket mondta az együttműködésről:

– Számunkra is fontos cél, hogy a gyermekek megismerjék azt a világot, amelyben élnek, amely körbe veszi őket. Nem vadászokká akarjuk nevelni a fiatalokat, hanem hogy ismerjék meg a természetet, a vadászatot, a vadgazdálkodást, fogadják el, hogy minderre szükség van az élővilág egyensúlyának fenntartása érdekében. Tanulják meg, a vadászat arról is szól, hogy újabb élőhelyeket teremtünk a vad számára. Amikor én voltam gyermek, büntetésnek éreztem, ha bent kellett maradnom a lakásban. A mai fiatalok azt érzik büntetésnek, ha ki kell menniük a természetbe. Ezen a szemléleten szeretne változtatni a Vadászkamara a programjaival.

Dr. Riczu Zoltán alapítványi elnök is összegezte, hogy miért is örül nagyon a Kállay Gyűjtemény és a Vadászkamara együttműködési szerződésének.

– Először is azért fogadtam örömmel az együttműködés kezdeményezését, mert a Kállay Gyűjtemény névadói is szenvedélyes vadászok voltak. A raktárak sok olyan személyes tárgyat őriznek, amelyek a Kállay család vadászatával kapcsolatosak, remélhetőleg egyszer majd ezeket is megtekinthetik a látogatók. Az alapítványt egykoron azért hoztuk létre, hogy támogatásaival segítse a különböző élményszerű programok megvalósítását.

– Amikor Amerikában jártam, meglepett az ottani múzeumok szellemisége. A tárgyakhoz hozzá lehetett nyúlni, kézbe lehetett venni, s különböző programok várták a látogatókat. Egy napot el lehetett úgy tölteni egy-egy múzeumban, hogy ki sem kellett menni, hiszen ebédelni is lehetett az épületben. A Kállay Gyűjteményért Alapítványnak is az a célja, hogy a gyermekek számára legyenek élménydúsabbak a kiállítások. Volt olyan rendezvényünk, hogy a gyűjtemény dolgozói süteményeket készítettek, egy másik alkalommal pedig szimulátor is várta a látogatókat.

– Mindezek mélyen megmaradtak a fiatalokban, olyan jól érezték magukat, hogy még a szüleikkel is visszajöttek, illetve több hónap elmúltával is szívesen emlékeztek vissza az eseményre. Ilyen programokat akarunk a jövőben is támogatni, ezért örülök az együttműködésnek. S még azért is, mert az 1980-as években Plavecz János megyei fővadász gyakran volt vendég a múzeumban, s az együttműködés szemléletének csírája már akkor hajtásnak indult.

A szerződés aláírásán jelen volt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is, aki örömmel üdvözölte a kulturális intézmény és a szakmai szervezet összefogását, együttműködését.

– Bízom benne, hogy ez a partneri kapcsolat nem egyedi eset lesz, láthatjuk majd a folytatást is. Remélem, lesznek még olyan szervezetek, amelyek a munkájukkal kapcsolódhatnak a kulturális intézményhez a sokszínű és élménydús ismeretszerzés érdekében.