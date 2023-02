Mint portálunkon korábban már beszámoltunk róla, Mikucza Zsolt tógazda vezetésével február 18-án, szombaton szeretnének csobbanni egyet a Leveleki-víztározó remélhetőleg akkor is jéghideg vizében a leveleki rozmárok. A program 10 órakor kezdődik a leveleki oldalon a Halfarock területén, ahol máglya, sült gesztenye, babgulyás, citromos tea és forralt bor várja a résztvevőket és az érdeklődőket. Költség ellenében egy mobilszaunát is kipróbálhatnak a rendezvény látogatói. A „leveleki rozmárok” merülése a vízben 12 órakor kezdődik. A helyszínre ellátogat Stohl András színművész is, a Dj pult mögött pedig majd Grózinger Zsolt autóversenyző gondoskodik a jó hangulatról.

Az idén is lesz jótékony célja a rendezvénynek, egy beteg demecseri kisgyermeknek gyűjtenek adományokat a szervezők. Mivel az időjárásban az egyik napról a másikra éles fordulat következhet be, érdemes rendszeresen ránézni a „leveleki horgászparadicsom” közösségi oldalára, ott találni mindig a merüléssel kapcsolatos legfrissebb információkat.

KM