A Kelet-Magyarország és a szon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei emberekről, munkásságukról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat. Nézzük a jelölteket: Klicsu Ferenc, ­Mártha Tibor, Dalmay Árpád, Zsigó Zsolt, Gajdos László, dr. Bana Richárd, Szabóné Cap Andrea, Wermeser Anita, Buzsik Attila, Timku Tamás.

Mindennap voksolhatnak

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában keressük a legjobbakat. Döntse el ön, kik legyenek az év sportolói Szabolcs-Szatmár-Beregben! Íme a jelöltek, kategóriánként.



Az év női sportolója: Sztankovics Anna (úszás), Laskai Írisz (asztalitenisz), Kerekes Dóra (atlétika), Nyisztor Petra (atlétika), Borza Helga (spartan race). Az év férfi sportolója: Szikszai Róbert (atlétika), Kovács Richárd (ökölvívás), Belus Tamás (terepultrafutás), Tarjányi István (kerekesszékes vívás), Kiss Norbert (kamionversenyzés). Az év női csapata: Fatum-Nyíregyháza (röplabda), Kisvárda Master Good SE (kézilabda), NAC Nyíregyháza (asztalitenisz), Nyíregyháza Spartacus FC (labdarúgás), Spartacus Torna Club (lány aerobikcsapat). Az év férfi csapata: Kisvárda Master Good (labdarúgás), Hübner Nyíregyháza BS (kosárlabda), A’ Studió Futsal Nyíregyháza (futsal), Nyírbátor Futsal (futsal), Nyíregyháza Spartacus FC (labdarúgás).



Az Év embere szavazáson az nyer, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra. KM

Az Év embere 2022 jelöltjei Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében