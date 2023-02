1963. február 15., péntek

Megkezdték megyénk utolsó három falujának villamosítását

Három községben: Aporligeten, Kálmánházán és Nyírderzsen is kigyúl a villany 1963-ban, s ezzel befejeződik Szabolcs-Szatmár megye faluvillamosítása.

- Mátészalka volt az ország első villamosított faluja, s most ismét megyénk lesz a színhelye az örömteli hímek: e három község egyikében jelentjük majd, hegy befejeződött Magyarország falvainak villamosítása - közölte Tarcsa Bálint, a TITÁSZ nyíregyházi üzletigazgatóságának munkatársa.

Aporligeten már megkezdték a munkát: állítják az oszlopokat. Ez a legnagyobb munka a három közül, miután a község szétszórt település. Kálmánházán már kitűzték a vezeték vonalát, Nyírderzsen később látnak az építéshez. Autómotorral meghajtott földfúrógép végzi a gödörásást, így sokkal gyorsabban haladnak a villanyszerelők.

Terv szerint augusztus huszadikára mind a három községben véget ér a villamosítás. Ezenkívül az üzletigazgatóság nagy fontosságú munkát végez Kisvárdán: az új transzformátor-állomás üzembe helyezésével Észak-Szabolcs megnövekett energiaszükségletét már teljesen kielégítik.

A faluvillamosítás befejezésével lehetőség nyílik arra, hogy a települések külterületeiről is kiszorítsák a petróleumlámpát. Megyénkben több volt uradalmi tanya épült ki az utóbbi időben, s ezek most már a villanyt kérik. Idén négy ilyen volt cselédtelepülést: Virányost, Abapusztát, Újdombrádot és Zsírospusztát kapcsolják be az energiaszolgáltatásba. Erre 2 millió 300 ezer forintot fordít államunk.

Tizennyolc kilométernyi villanyhálózat-bővítésre is sor kerül 1963-ban megyénk területén, elsősorban Nyíregyházán, Nyírbátorban, Kisvárdán, Ibrányban. Újabb 30 termelőszövetkezeti központba vezetik be a villanyt. Államunk 3 millió forint hiteit nyújt ehhez a munkához. Jobbára a szatmári részen lévő közös gazdaságokat érinti ez a fejlesztés: Kocsordon már meg is kezdték a nagyfeszültségű vezeték építését.

1963. február 15., péntek

Végleg bezárt a nyíregyházi Béke mozi

A közelmúltban a megyei tervezőiroda négy főből álló statikuscsoportja vizsgálatot tartott a Béke filmszínházban. Megállapították, hogy a tetőszerkezet elavult, életveszélyes. Különösen most télen, amikor a nagy mennyiségű hó súlya alatt összeroppanhat. A felújítása, kijavítása népgazdasági szempontból nem célszerű.

A nyíregyháziak kedvenc szórakozóhelye, a Béke mozi február 11-én az Egy pohár víz című filmmel végleg elbúcsúzott a közönségtől.

Nyíregyházán kevés a megmaradt három filmszínház. A tervek szerint ősszel kezdik meg a Lenin téren egy 600 személyes mozi építését, melynek munkálatai 9 millió forintba kerülnek. A reprezentív filmszínház 1965-ben kezdene üzemelni.

1983. február 15., kedd

Tiki-takival támadt a kálmánházi busz vezetőjére, az utasok eredtek a nyomába

Két deci bort ivott meg B. M. nyíregyházi asztalos, mielőtt november 3-án este felszállt volna a kálmánházi buszra a Jókai téren. A vezetőtől jegyet kért Újtelekbokorig, és a jegyet leszakító H. A. közölte vele, hogy ez nyolc forint. A kissé ittas B. erre azt válaszolta, ha ilyen drága, akkor megy az isten izéje... ő pedig leszállt.

Folytatódott a felszállás, H. A. a jegyek kiadásával volt elfoglalva, B. az utasok háta mögött ismét felment a buszra és hátul leült. Egy-két utas figyelmeztette a vezetőt, mi történt, H. hátrament, felhívta B.-t, hagyja el a buszt.

B. a buszvezető előtt indult a buszról lefelé, ám amikor az első lejáró lépcsőjéhez ért, a kezében lévő tiki-taki golyóval H. arcába csapott. H. előtt elsötétült ugyan minden, de aztán magához tért, s az utasokkal együtt üldözőbe vette B.-t, aki ekkor feléjük dobta a tiki-takit. Végül elcsípték, és bevitték a buszállomásra, s ott várt, míg meg nem érkezett a rendőrség.

H.-t sérülése miatt le kellett váltani és a baleseti sebészeten kezelték: csonttöréseket szenvedett, sérülése négy hét alatt gyógyult. A Nyíregyházi Megyei Bíróság B.-t közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés miatt hat hónap szabadságvesztésre büntette, ennek végrehajtását azonban három év próbaidőre feltételesen felfüggesztette, továbbá mellékbüntetésként 3 ezer forint megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős.

Továbbépül a kiskörút Nyíregyházán

A helyi utak, hidak fenntartására és korszerűsítésére mintegy húszmillió forintot fordíthat idén a városi tanács Nyíregyházán. Ha ez elvégzendő munkákat rangsoroljuk, akkor kétségkívül a megelőző karbantartás és a fenntartás kívánkozik az első helyre. De természetesen kell, hogy jusson pénz az évente szükségessé váló tennivalókra, a burkolatjelek felfestésére, az utak és járdák kátyúzására.

A legnagyobb összegeket, közel hétmillió forintot az Északi kiskörút-Dózsa György út-Kossuth utca közötti szakaszra fordítják, másfél millióba kerül a Pazonyi úti parkoló létesítése, 2 millió 200 ezer a Fészek utca rendbetétele, a Zrínyi Ilona utca-Kossuth tér munkálatai pedig hárommilliót emésztenek majd fel. A tervek között szerepel a Búza tér északi oldalán lévő parkoló rendezése is.

A költségvetés túlnyomó részét felhasználó korszerűsítések során két ütemben - 1983—1984-ben - kiépülő kiskorút nagymértékben csökkenti majd a belváros zsúfolt útjainak forgalmát. A munkálatok eredményeként közel 11 ezer négyzetméter járdát építenek, és 1984-ben elkészül a Kossuth utcai csomópont is. A Pazonyi úti parkoló, ahol 260 gépkocsi fér el majd egyidejűleg, jórészt az Északi temetőbe látogatók helyzetét könnyíti meg.

A Fészek utcai munkálatok során 1200 méteres útszakasz készül el, s ezzel a Derkovits utca forgalmának csökkentésére nyílik majd lehetőség. Végül: a Zrínyi Ilona utcában és a Kossuth téren folyó munkálatok célja a városközponti sétálóutca kialakítása lesz, aminek első lépcsőjeként a Zrínyi Ilona utcán szándékoznak megszüntetni gépjárműforgalmat.

Miért fázott a művésznő Nyíregyházán?

Kovács Kati nyilatkozik a szabadságról a Képes Újság legutóbbi, február 12-ei számában. Itt olvastuk: "Őrjítőnek tartom azt a valóságot, hogy Nyíregyházán az 1980-as években százhatvanmillió forintért megépítenek egy csodálatos művelődési házat, de a fűtése rossz, nem működik. Százhatvanmillió forintért miért nem működik?"

A kérdésre felfigyeltünk, hiszen nem mindegy, egy ilyen nagy példányszámú országos lapban miként vélekednek rólunk, hogyan "reklámozzák" megyénket, meg is kérdeztük Géczi Ferencet, a Megyei és Városi Művelődési Központ igazgatóját, mi erről a véleménye.

Megtudtuk, hogy a művésznő decemberi koncertje előtt 2 napig nem volt fűtés a művelődési házban a békeházi csőtörés miatt. Ez váratlan, reméljük, egyszeri esemény, a szükséges helyiségek fűtéséről elektromos fűtőradiátorok beállításával igyekeztek gondoskodni. Nem egyszeri panasz viszont az, hogy a ház dolgozói valóban fáznak, s valóban jellemző a hideg, de nem azért, mert a fűtőrendszer nem működik. Hanem azért, mert a SZÁÉV a garanciális javításokat a népművelők által ismeretlen logika szerint végzi, s hiába jegyzőkönyveznek, nem történik semmi.

1993. február 15., hétfő

Tömegverekedés Pócspetriben: hogyan fúródott piszolygolyó a világbajnok gerincébe?

Nagy visszhangot váltott ki 1991 áprilisának végén az az esemény, mely tragédiába torkollott Pócspetriben az esti diszkót kísérő események miatt. Tömegverekedés tört ki, melyben S. Gy. kick-box-karate világbajnokunk maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett a körzeti megbízott rendőr pisztolylövésétől. Március 9-én kezdődik a tárgyalássorozat, tizenegy fiatalember ül majd a vádlottak padján.

Fekete nap a község történetében 1991. április huszonhatodika, amikor az elszabadult indulatokat nem sikerült senkinek sem megfékeznie. Hosszú nyomozás és vizsgálatsorozat eredménye a megszületett vádirat, a tervek szerint hét napon át tárgyalják a szövevényes ügyet elsőfokon, a megyei bíróságon. A jelenlegi ismeretek alapján az alábbiakban foglalhatók össze az éjszaka történései.

Több faluból is érkeztek szórakozni vágyó fiatalok Pócspetribe. Fél tíz körül járt az idő, amikor ketten összevesztek, mert egyikük zavarta a másikat abban, hogy jól láthassa az egyik táncoló leányt. A veszekedésből verekedés lett, ketten-ketten ütötték, rúgták egymást. A gyengébbnek bizonyult duó erősítést vitt magával az újabb támadáshoz, mire az egyik vitapartner gázsprét fújt szét a teremben, majd a kint álló gépkocsihoz menekült társával. Üldözőbe vették ugyan őket, de mégis sikerült az autóval elhajtani, bár azt kissé megrongálták az üldözők. Még azért visszakiabálták az autóból: összeszedik otthon a bandát, és ellátják a túlerőben lévők baját.

Így is történt. Leveleken felbiztatták karatés társaikat, és S. Gy. vezetésével (aki a mesterük volt), elindultak "kitakarítani" a diszkót. Három gépkocsival érkeztek a kultúrház elé, ahol óriási tömegverekedés tört ki, ütötték, rugdosták egymást; botok, gumicsövek szolgáltak fegyverül. A szolgálatot teljesítő rendőr sem tudta megfékezni őket, bár felszólította őket, hogy hagyják abba, s a gumibottal is megpróbált rendet teremteni.

Időközben a kultúrháztól tovább hömpölygött a verekedő tömeg, a templom előtt többen a körzeti megbízottra támadtak. Fojtogatták, földre rángatták, ütötték, rúgták. Később a kiszabadult rendőr pisztollyal kezében próbálkozott a rendcsinálással, a verekedők után iramodva két riasztólövést is leadott. Az események folyamán aztán a menekülő S. Gy.-t kezdte üldözni csőre töltött, kibiztosított pisztollyal. Utol is érte a kerítésre felugró világbajnokot, s akkor elsült a pisztoly, talán azért, mert elbotlott a rendőr. A lövedék a csigolyákat érve a gerincvelő végleges, maradandó fogyatékosságot okozó bénulását okozta az orvosok megállapításai szerint.

A tömegverekedés során többen szenvedtek kisebb-nagyobb sérüléseket.