Tovább tart a járvány, s folyamatosan emelkedik az influenzaszerű megbetegedések száma Magyarországon, emellett egyre több az akut légúti fertőzéses megbetegedés is - derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett legfrissebb közleményéből. Mint írják, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján február 13. és19 . között az országban 282 300-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 54 400 páciensnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 7. héten kilenc jelentés érkezett, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy óvodát és egy általános iskolát – olvasható a közleményben.

A részletes adatsorból kiderül, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is magas a betegek száma. Míg akut légúti megbetegedés miatt az év 6. hetében 100 ezer lakosra 3022 új megbetegedés jutott, ez a szám az 7. hétre 3936-re emelkedett. Sajnos az influenzaszerű megbetegedés esetében nincs javuló tendencia, 100 ezer lakosra az 6. héten 395,2 új beteg jutott a vármegyénkben, egy héttel később már 596,6-ra nőtt a számuk. Az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban a Szabolcs-Szatmár-Beregből beküldött mintákban kimutatták az InfluenzaA és InfluenzaB-vírus jelenlétét is, a megbetegedési tendencia továbbra is nő.

A 7. héten az akut légúti fertőzéses betegek 76,5 százaléka 2 éves vagy annál fiatalabb, az influenzaszerű megbetegedés is leginkább a gyerekek és fiatal felnőttek körében magas, az arányuk együttesen meghaladja 73 százalékot az országban – olvasható a jelentésben.