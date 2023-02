– Nyíregyháza után ez a második ilyen Trafibox, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kihelyezünk – mondta el szerkesztőségünknek csütörtök délelőtt Koncz László, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője Leveleken, majd kollégáival élesítette azt a mobil sebességmérő eszközt, amit a szakzsargon csak változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontnak, azaz vhKKEP-nek hív.

Akksiról működik

Koncz László alezredestől megtudtuk, az elmúlt évek statisztikáját is figyelembe vették akkor, amikor a leveleki József Attila utca mellett döntöttek. Elmondta, a leveleki Trafibox egyelőre akkumulátorról működik majd, de szeretnék minél hamarabb rácsatlakoztatni a helyi elektromos hálózatra, valamint a napelemes működtetés is terveben van, ezzel kapcsolatban már folynak az egyeztetések is.