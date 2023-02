Román István főispán szintén gratulált munkatársainak. Majd arról beszélt, válságálló közigazgatást építettek fel, amely hatékony, a változásokra gyorsan reagál, pontosan és precízen végrehajtja a kormányzati döntéseket. Szólt arról is, hogy a kormányhivatalnak mind a hatósági, mind az igazgatási feladatai hozzájárulnak a vármegye gazdasági fejlődéséhez. Újságírói kérdésre elmondta, a humánerőforrással nincs gond a megyében, és folyamatosan lépnek be új hivatalnokok a rendszerbe. – Az itt jelenlévők egy olyan képzésen vettek részt, amelynek végén kormányablak ügyintézőként végezhetik tevékenységüket. Ehhez a munkához összetett szakmai ismeretekre, komoly háttértudásra van szükség, minden ügytípust ismerni kell, nem beszélve azokról az informatikai rendszerekről, amelyek az ügytípusok bővülése kapcsán folyamatosan fejlődnek. Továbbra is közös a célunk – tette hozzá – a legfontosabb, hogy az állampolgárok elégedettek legyenek velünk, hiszen ez a munkánk fokmérője.