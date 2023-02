Jelen van a munkaerőhiány is

– A vármegye foglalkoztatásának fellendítéséhez elengedhetetlen a vállalkozások munkaerőigényeire alapozva a munkaerő kereslet és kínálat összehangolása. A hatékony és eredményes foglalkoztatásösztönzéshez azonban szükség van egy széles körű és irányított információáramlásra, támogatásokra és képzésekre, a munkavállalói mobilitásra, az álláskereső, jelenleg inaktív személyek munkaerőpiaci jelenlétének erősítésére – sorolta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, mely területeken jelent komoly támogatást a program. A konzorciumvezető szervezet elnöke kiemelte, hogy az egyik legnagyobb kihívást az jelenti majd, hogy azokat a személyeket is bevonják a foglalkoztatásba, akik eddig soha nem jelentek meg a munkaerőpiacon, nem regisztrált álláskeresők. – Azt látjuk, a vármegyében is bizonyoson területeken jelen van a munkaerőhiány, a foglalkoztatóknak szüksége van munkaerőre. Az inaktívak felkutatása nem új feladat, a foglalkoztatási paktumokban korábban is nagy hangsúlyt helyeztünk erre, s már tapasztaljuk, egyre többen olyan érdeklődő van, aki korábban nem akart a munka világába belépni, ezért fontos ezt folytatni – hangsúlyozta az elnök, a konzorcium vezetője. Az önkormányzat a projektben kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésére, a befeketetésösztönzésre. A vármegyei kormányhivatal pedig a munkaerőpiaci programokért, a célcsoportképzésekért, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásáért lesz felelős.

Kihívásokra reagálnak

– A projektnek nagyon fontos eleme a támogatott foglalkoztatás, hogy a munkáltatók számára olyan pénzügyi támogatást nyújtson, amelynek segítségével jóval olcsóbban és kedvezményesebben tud munkaerőt foglalkoztatni – mondta Román István. – Azt láttuk az elmúlt években, hogy az ilyen típusú foglalkoztatási programok egyrészt segítenek a gazdasági szereplőknek, hogy azt a munkát, amit szeretnének ellátni, vagy a létszámot bővíteni, azt könnyebben meg tudják tenni. Azt látom, hogy szükség van az ilyen projektekre, mert a vállalkozások egy része támogatások nélkül sokkal nehezebben lennének képesek bővülni – fogalmazott a vármegyei kormányhivatalt vezető főispán. – Másrészt – folytatta –, ez a munkavállalónak is fontos, mert a program segítségével új munkahelyek is létrejönnek. A megye foglalkoztatási helyeztét érdemben képes javítani az a 7,5 milliárd forint, ami az elkövetkezendő 7 évben a rendelkezésünkre áll. Olyan jelentős összeg ez, amitől azt várjuk, hogy olyanok is, akik nem rendelkeznek állással, azok is munkahelyhez jussanak. Fontos megszólítani azokat is, akik nem keresnek állást. Ez működött az elmúlt években is, így ezekre a tapasztalatokra mindenképp építünk ebben az együttműködési programban is.



A foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés a teljes megyét lefedi, a közös munka alapját jelentő megállapodás aláírásán 14 szervezet képviselője volt jelen – többek között a kereskedelmi és iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi, Mátészalkai és Kisvárdai Szakképzési Centrum, az Agrárszakképzési Centrum, az ÉFOÉSZ vármegyei szervezete – , s vesznek részt egy olyan hálózat létrejöttében, ami a foglalkoztatási problémák azonosítása mellett a lehetséges megoldásokra is rámutat, a folyamatos egyeztetés mellett munkacsoportok is alakulnak, s csak a munkaerőpiac kihívásaira fókuszálnak.

A már lezárult, s még folyamatban lévő foglalkoztatási programok eredményességét a folyamatosan javuló foglalkoztatási adatok is bizonyítják, éppen ezért a jelenlegi kihívások között fontos feladat a munkahelyek bővítése mellett a meglévők megtartása, ahogy a vállalkozóvá válást segítő támogatások is adottak lesznek.

További sikereket érhetnek el

– Megyei jogú városként kiemelt feladatként határoztuk meg a gazdaságfejlesztést, befektetésösztönzést és új munkahelyek teremtését és megtartását, melyhez háromszor pályáztunk sikeresen mintegy 4 milliárd forintra. Jelenleg is vannak még futó projektjeink, most pedig olyan összefogás jön létre, amely garancia arra, hogy amit elkezdtünk, az tovább tudjuk folytatni. A befektetők szempontjából talán a legfontosabb kérdés, van-e elegendő és megfelelően képzett szakember a térségben – mondta dr. Kovács Ferenc azzal kapcsolatban, milyen szempont dönt egy-egy beruházás során. Nyíregyháza polgármestere elmondta, kiváló szakemberekkel munkacsoportokat hoztak létre annak érdekében, hogy az elvárásokhoz igazodó megfelelő döntéseket hozhassák meg. Az eredmények pedig igazolták, jó úton haladnak, az elmúlt években kétezer ember elhelyezkedését tudták segíteni Nyíregyházán. – A megye, a város és a partnerek összefogásával még jelentősebb sikereket érhetünk el, amihez a projekt fontos alapot biztosít – említette a városvezető.

– Még emlékszem arra az időszakra, amikor a legfontosabb kérdés az volt, mikor lehet Szabolcs-Szatmár-Beregben is kétszámjegyűről egyre csökkenteni a munkanélküliséget, mára nem csak elértük ezt, hanem egyes területek már a munkaerőhiánnyal találkozunk – mondta Pekó László. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke felidézte: nagy segítség és jelentős lépés volt, amikor a kormány kimondta, segély helyett bérből éljenek az emberek, találjanak

munkát, kerülnek be az elsődleges munkaerőpiacra. – Ez jó döntés volt, ám azt is látjuk, van egy olyan réteg, aki nem akar dolgozni. Őket megszólítani, bevonni a foglalkoztatásba, hatalmas kihívás, ahogy az energiaválság és infláció negatív hatásai alatt az is, hogy a cégek, vállalkozások talpon maradjanak, s ne húzzák le a rolót. Az együttműködés ebben is segíthet – vélekedett.