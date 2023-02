Lengyel nyelven mutatták be a napokban Magyarország Krakkói Főkonzulátusán a Zsigmond Dezső rendezte A Sátán ­fattya című filmdrámát – számolt be a hírről az M1 Híradó. Az alkotás az 1944 novemberi kárpátaljai tisztogatásokkal kezdődik, és egy 16 esztendős lány, Tóth Eszter sorsán keresztül láttatja a szovjet megszállás és a málenkij robot borzalmait. Ez az első olyan – kárpátaljai színészekkel készített – film, amely a korszak vidékének kifosztására és a magyar kultúra eltörlésének kísérletére emlékezik.

A vetítésre meghívást kaptam a film főszereplői és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő is.

Minket is érintett

– Azért fontos ez az alkotás, mert megmutathatjuk a történelmünknek egy részét, eljuttatjuk másokhoz, akik általa bepillantást nyerhetnek a múltunkba. Úgy gondolom, többféle síkon is meg lehet fogalmazni a film üzenetét – nyilatkozta a Tóth Esztert alakító, kárpátaljai születésű Jászai Mari-díjas színésznő, Tarpai Viktória.

Dr. Tilki Attila, a lengyelországi filmbemutató ötletgazdája kifejtette: a málenkij robot kárpátaljai borzalmait mutatja be a film, az erőszakos eseményekben azonban a Bereg vármegyei térség is érintett volt.

Az országgyűlési képviselő hozzátette: kiváló műfordítás született a könyvből, amit a lengyel közösséggel is szerettek volna megismertetni. Fontos, hogy minél több közös közös, a lengyel–magyar barátságot erősítő kulturális pontot kell keresnünk.

A Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai író kisregénye alapján készült film különlegessége, hogy a Sóstói Múzeumfalu is egyike volt a forgatási helyszíneknek. Ekkor nyilatkozott lapunknak Zsigmond Dezső, aki elmondta: a háborút követő években játszódó kárpátaljai történetet Balogh Géza újságíró gyúrta át forgatókönyvvé.

Filmre vitt szabadvers

– Egy író mindig úgy képzeli – s teljes joggal –, hogy amit leírt, annak a hiteles képi mása fog megjelenni a vásznon is. Mi igyekeztünk ehhez tartani magunkat, de mivel itt most nem is egy kisregényről, hanem egy „szabadversről” van szó, nem volt egyszerű a gondolatokat képpé formálni. Géza – látva a lapokban a megjelent fotókat, de nem ismerve a felvett jeleneteket – néha meg is rémült, hogy ez nem olyan, mint amit megálmodott – árulta el a rendező.

KM

Borítókép: A jelenetek egy részét – többek között ezt is – a Sóstói Múzeumfaluban vették fel | Fotó: Port.hu