Kétszer ad, ki gyorsan ad - tartja a mondás, s nagyon igaz ez a véradásra is. 2023. február 14-én a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete rendezésében a dögei polgármesteri hivatalban lesz véradás 9 órától 11 óráig. Ugyanezen a napon 12.30 óra és 14.30 óra között a szabolcsveresmarti polgármesteri hivatalban is is várják az egészségügyi dolgozók mindazokat, akik karjuk nyújtásával szeretnének segíteni a rászorulókon.