Ahogy arról hírportálunkon, a szon.hu-n beszámoltunk, hazatért a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata, a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport az egészségügyi szakemberekkel együtt összesen 18-an, 8 keresőkutyával Törökországból. A csoport tagjai hét embert mentettek ki a romok alól, s hazatérve a családtagok, a kollégák és a sajtó mellett a török nagykövetség képviselői fogadták őket virággal, tapssal, ennivalóval.

Pavelcze László, a kutató-mentő csapat vezetője, a szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója elmondta, hogy hét embert sikerült kimenteniük a romok alól, akik közül kettőnek válságos volt az állapota; további 5-6 túlélőről jelzést adtak, az ő kiemelésüket más csapatok vették át. Úgy fogalmazott, hogy a lehetőségeik elfogytak. Minimális esély a túlélők találására még maradt, hiszen lehetnek olyan épületek, amelyek úgy omlottak össze, hogy majdnem légmentesen lezártak részeket, így nem hűlt le ott teljesen a levegő.

A törökországi katasztrófa helyszínén dolgozott dr. Papp István főorvos is, aki lapunknak elmondta, az embereket otthon, a képernyők előtt ülve elborzasztották az események, de nekik a helyszínen nem volt idejük ilyesmire, azonnal cselekedniük kellett.

– Budapestről Isztambulba repültünk, majd átszállást követően indultunk útnak a katasztrófa sújtotta területre. Az ankarai magyar nagykövettől tudtuk meg, hogy egy több mint 100 ezer négyzetkilométeres területet érintett a földrengés, ez pedig meghaladja Magyarország teljes területét. Ahogy közeledtünk a helyszínre, egyre több romos épületet láttunk, majd Antakyába ékeztünk. Ez egy mintegy 1,5 millió lakosú város, ráadásul egy olyan negyedben dolgoztunk, ahol több mint félmillió ember élt. Ez a terület gyakorlatilag teljesen megsemmisült, a 4–8 emeletes házak közül némelyiken csak a vakolat sérült meg, ám az épületek többségéből csupán romhalmazok maradtak – mutatta be a katasztrófa sújtotta területet dr. Papp István.

Csontig hatolt a hideg

Hozzátette: azt tapasztalták, hogy sok épület alsó szintje látszólag épen maradt, de az első szint összeroskadt, fölötte pedig állt az épület. Olyat is láttunk, hogy egy épület féloldalasan rádőlt a mellette lévőre, és egy felborult dobozra emlékeztetett.

– Az első pusztító rengés mintegy két percig tartott. Az emberek felriadtak az álmukból, menekülni kezdtek, és pont ezeken a kritikus szinteken jártak, amikor összeroskadt a ház. Közülük nagyon sokan meghaltak. A túlélőknek akkor volt esélye, ha egy olyan üregbe szorultak, ami nem nyomta őket össze, ráadásul ezek valamilyen szinten a levegőt is elzárták, és megóvták a bent lévőket a közel -10 fokos hidegtől. Az éjszakákat egy szimpla ponyvasátorban töltöttük, és azt hiszem, a hidegről mindent elmond az a tény, hogy a hősugárzóink is csak meglangyosítani tudták a levegőt. Hajnalban még a hálózsákok, pokrócot ellenére is fagyoskodtunk – ismertette a körülményeket a főorvos, aki a mentés részleteiről is mesélt.

Minden perc számít

– Az irányító csapatok felosztották a területet különféle szektorokra, minden mentőegység kapott egy ilyen szektort. Jelezték nekünk, hogy mely épületekben lehetnek bent emberek, azokat kutyákkal és kutatókamerákkal vizsgálták át a kollégák. Olyan is volt, hogy a bent rekedtekkel kommunikálni lehetett, és ez alapján pontosítottuk az elhelyezkedésüket. A romokba járatokat véstünk, amin hozzáférhettünk a sérültekhez. Ilyenkor el kell vonatkoztatnunk a borzalmaktól, nincs idő szörnyülködni, hiszen minden perc számít. A következő napokban még történhetnek csodák, hozhatnak a felszínre olyan embereket, akik a becsurgó vízből vagy egyéb forrásból folyadékhoz jutottak, és átvészelték az eddig eltelt időt. Azonban a biológiát nem lehet meghazudtolni, és víz nélkül pár napnál tovább nem bírja ki az emberi szervezet. Az utolsó két napunkban azonban már nem találtunk túlélőt. A mentéssel párhuzamosan a bontási munkálatok is elkezdődtek, amiket nagyon óvatosan kell végezni. Egyrészt a balesetveszély miatt, másrészt az egyes rétegek feltárásával újabb üregek nyílhatnak meg, amelyekben még lehetnek túlélők – tudatta dr. Papp István, aki a csapat legemlékezetesebb mentéséről is kérdeztünk.

Megmentették a családot

– Az egyik épülethez múlt héten kedden érkeztünk, az ott lévők hangokat hallottak, nekünk pedig sikerült pontosítanunk a beszorultak helyzetét. Az egyik üregbe két gyermek, a másikba pedig az édesapjuk szorult be. Egy török-arab család tagjai voltak, a gyerekekkel törökül, míg az apjukkal csak arabul kommunikálhattunk. Tolmács segítette a munkánkat, de több órás megfeszített munka után, éjjelre elfogyott az üzemanyagunk, és a romok alatt kellett hagynunk őket. Azonban másnap első dolgunk volt visszatérni hozzájuk, a török mentőcsapat megtisztította az út egy részét, mi pedig további több órás munkával mindhármukat épségben a felszínre hoztuk. Minden egyes betondarabot kézzel hordtunk el, és kialakítottunk egy akkora nyílást, amin kiemelhettük őket. Nem lehet elfelejteni azt a pillanatot, amikor már félig kiemeltük a sérültet, aki megölelte Vincellér Tibor kollégámat, s közben összeérintették az arcukat. Ez csodálatos érzés volt, ahogy azok a kézfogások és szeretet is, amit a helyiektől kaptunk – azt hiszem, mindez többet ér, mint bármilyen kitüntetés.

MI