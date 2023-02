Toma András, az utolsó magyar hadifogoly hazatérésének híre bejárta a világot: 137 országban tudósítottak arról, amikor sulyánbokori férfi ötvenhárom év után végre hazatérhetett Oroszországból. A kommunizmus első nyíregyházi áldozatának történetét azonban kevesebben ismerik. Kovács Istvánról Ilyés Gábor helytörténész mesélt lapunknak.

Golyó általi halálra ítélték

„Szatmárt megszállták a románok”, „Nyíregyházát is megszállják a románok, ha rendbontás lesz a városban”, „A csehek Érsekújváron”, „A kommunisták nagygyűlése Budapesten”, „Megkezdik a béketárgyalást”, „A románok bekebelezik Kolozsvárt”, „Kihirdették Szabolcsban a statáriumot” – ilyen, és ehhez hasonló címsorokkal jelentek meg a Nyírvidék lapszámai 1919 első hónapjaiban.

Egyre többet hallattak magukról a nyíregyházi szociáldemokrata párt és a kommunista párt tagjai. A március 15-ei nemzeti ünnepen már a vörös lobogók is feltűntek. Szamuely Tibor január elején Imperialista vagy proletárdiktatúra címmel tartott előadást, amelyet nem sokkal később meg is válaszoltak, március 22-én egy rendkívüli számban adta hírül a Nyírvidék: „A magyar munkásság átvette az uralmat”. A következő nap egy kiáltványt is közzétettek, melyben tudatták, hogy „a Szociáldemokrata Párt a forradalmi munkástömegek erejére támaszkodva, kivétel nélkül mindenkitől elvárja az engedelmességet”. Továbbá „vigyázzatok mindenkire, aki ellenséges indulattal viseltetik a munkás uralom iránt”. Kiss Roland kormánybiztost táviratban tájékoztatták a hatalomátvételről, s ő intézkedett, hogy a városban és az egész megyében megalakuljanak a munkástanácsok. Az új polgármester, dr. Garay Kálmán és a városi biztosok március 26-án elfoglalták hivatalukat.

Pogány József népbiztos is hírül adta, hogy aki parancsait megszegi, azt halállal bünteti. Már ő és csapatai tettek „rendet” április 21-én a városban, hiszen a direktórium tagjai lemondtak, és „ellenforradalmi” erők kerekedtek felül. E rendcsinálásnak esett áldozatul április 22-én Kovács István nemzetőr főhadnagy is. Nyíregyházán született 1891. június 22-én született. Az első világháborút a fronton töltötte, utoljára tüzérfőhadnagyi ranggal, majd 1918-ban hazatért szülővárosába, ahol barátaival a rend biztosítására megalakította a nemzetőrséget. Azon a bizonyos „vörös márciuson” rémhírterjesztéssel, a köznyugalom és közbiztonság megzavarásával vádolták meg. Golyó általi halálra ítélték és a fogház udvarán kivégezték. Öt nappal később román csapatok szállták meg a várost, majd dr. Bencs Kálmán visszavette polgármesteri hivatalát.

Emlékjelek

A volt nemzetőrök 1924-ben megalapították a róla elnevezett bajtársi szövetséget, s 1927-ben emléktáblát helyeztek el Kovács István Luther utcai szülőházának falán. Sír­emléket 1929. május 28-án, szobrát október 27-én leplezték le, ám 1944-ben mindhármat lerombolták. Az egykori szülőház helyén emelt épület homlokzatán 1992-ben, majd 2020. április 22-én a nyíregyházi börtön falán helyeztek el emléktáblát a kommunizmus első nyíregyházi áldozatának tiszteletére.

KM

Borítókép: Kovács Istvánt 1919. április 22-én végezték ki | Fotó: archív