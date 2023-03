Ahogy mondják, „negyveniksz” évesen egy férfi vagy sportautót szerez magának, vagy szeretőt. A kapuzárási pánikkal Virág Lászlónak és családjának nincs szerencséje: hiába van meg mindenük, Virág beleszeret egy nála jóval fiatalabb pincérlányba. A történet mindenkinek ismerős. Vajon van jó döntés? Kinek kell okosnak lennie?Érdemes-e egy olyan férfiért küzdeni és áldozatot hozni, aki már nem szerelmes a feleségébe? Fordulatokban bővelkedik ez a bűbájos, külföldön is nagy sikerrel játszott vígjáték, amelynek írója Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk méltán világhíres szerzője, a rendezője pedig a számtalan díjjal elismert Mohácsi János, aki korábban az Illatszertárt állította színpadra Nyíregyházán, és aki ebben az előadásban is az élet keserédes voltát mutatja be. KM