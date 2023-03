Megjelent a napokban a Kemecsei Helytörténeti Krónika 2023. évi első száma. A település múltjával kapcsolatban most is számos érdekességet talál az olvasó a Lucza János helytörténész által szerkesztett újságban. Először is egy meghívót talál az érdeklődő, ugyanis 2023. április 1-jén immár tizenkilencedik alkalommal rendezik meg a település helytörténeti konferenciáját a városháza dísztermében, a vendégek több előadást hallhatnak Kemecse múltjával kapcsolatban.

Az idei első kiadványban írás található továbbá a város arculatát nagymértékben meghatározó ikonikus épületről, a moziról, ami szerepel a helyi értéktárban is. A krónika új száma foglalkozik még többek között hadászati emlékekkel és a kemecsei zsidóság történetével.