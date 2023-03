Megőrizték a Kabay-hagyatékot, bemutatták a büdszentmihályi polgári életet, és még sorolni lehetne sajátos ötleteit, de mindettől fontosabb számára, hogy itt ismerkedett meg férjével, aki ma is fő támasza a munkában, a családi életben. Baloghné eredményeire szakmai körökben is hamar felfigyeltek, így pályázta meg a Sóstói Múzeumfalu igazgatói posztját, elhivatott munkatársaival azóta is sikeresen fejleszti Nyíregyháza egyik legkedveltebb turisztikai célpontját.

– Azt szoktam mondani: a múzeumfalunak nem igazgató kell, hanem jó gazdasszony, aki gondját viseli és jó gazda módjára tartja fenn az erdő szélén fekvő 7,5 hektáros területet, melyet a mai kor elvárásai szerint üde kulturális színfolttá kell tennünk, ahová örömmel látogatnak el az emberek, miközben továbbra is legfontosabb küldetésünk: a hamisítatlan falusi érzés, a régi paraszti élet, a vármegye tradícióinak a bemutatása.

Mindennap hitvallás

– Valahogy mindig is közelebb érezte magát Istenhez a falusi ember – osztotta meg saját tapasztalatát Baracsi Endre, amikor arról kérdezték, vajon miért élik meg intenzívebben hitüket a vidéki emberek, mint a nagyvárosiak. Szerinte a vallásosság összefogja a közösségeket, s ő ezt a falvakban ma is érzi. Büszke beregdaróci származására, és hangsúlyozta: hiába Nyíregyházán él, cseppet sem távolodott el a kisfalvak világától, vármegyei közgyűlési alelnökként is a vidék fejlesztéséért munkálkodik. Aki ünnepségeken hallotta már beszélni az alelnököt, tudja róla, hogy szereti az irodalmat, az est folyamán is versekkel szőtte át gondolatait. Hitről, szülőföldről és családról beszélt. E hármas egység szerinte a magyarság megmaradásának záloga, az értékek átörökítésének megbonthatatlan egysége. Mint mondta, családjukban a Szentírást nemcsak forgatták, hanem a zsinórmérték volt.

– Nagyapám egy „szálegyenes”, becsületes, dolgos ember volt, aki mellett nagyon sokat tanultam. Ő volt a példaképem. Mindig tudta, merre tart, s nyíltan vállalta véleményét. Szellemi hagyatéka bennem él, de a régi tárgyait is megőriztem, még a ruháit is hordom olykor-olykor – beszélt szeretettel a nagyapjáról, és megmutatott egy református énekeskönyvet, amely dédnagyanyjától maradt a családra. A beregi keresztszemes szőttessel borított relikviának nemcsak a külseje volt különleges, hanem a benne rejlő üzenet is. A könyvbe írt bibliai sorokat először gyerekkorában olvasta, majd sok évvel később, 2017-ben ismét „találkozott” az igével, útravalóul kapta egy tiszakerecsenyi úrvacsorás istentiszteleten Tőkés László püspöktől.

– „Ez nem lehet véletlen, nagyapád fentről is figyel rád” – idézte a püspök szavait. A történet után szóba került a hagyományok tisztelete. Ide vezethető vissza az alelnök értékmentés iránti elkötelezettsége: a vármegyei értéktármozgalom élén végzett sokéves munka eredményeként értékes épületeket, régi szokásokat, megannyi alkotást emeltek be a vármegyei értéktárba.

Megkérdezték tőle azt is, hogyan lehet modern módon építeni a falvakat azon túl, hogy jelentős összegekkel, állami és uniós forrásokkal segítik a vidéki önkormányzatokat, civileket és vállalkozásokat.

– Sokat beszélünk a természet megóvásáról, hulladékmentes és takarékos életről – a régi, paraszti tudásból sokat meríthetünk ezen a téren. Őseink magas szinten művelték meg a földeket, ismerték az anyagokat, és tudták, hogy mi mire való, még szimbiózisban éltek a természettel – mondta az agrármérnök-végzettségű alelnök.

