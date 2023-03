A csengeri Petőfi Sándor Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ és a Záhonyi Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. mellett már Panyola önkormányzata is büszkélkedhet a Látópont címmel vármegyénkben. Így az országban az idén 26 szervezettel gazdagodott a Látópontok köre, összesen 74-re bővült a hálózat. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület tavaly ősszel írta ki harmadik alkalommal azt a pályázatot, amelyre azok az önkormányzati közösségi színterek, közművelődési intézmények, civil szervezetek pályázhattak, ahol valamilyen közösségi jó gyakorlatot végeznek, és tapasztalataikat szívesen be is mutatják másoknak.

A munka gyümölcse

A bíráló bizottság meglátta Panyola helyi értékeit, tevékenységének egyediségét, valamint értékelte azokat a módszereket, alapszolgáltatásokat, tevékenységeket, fejlesztéseket, amelyek sikeresek a településen. A Látópont cím elnyerése rangot jelent, amely tudatosítja a helyben végzett munka innovativitását, eredményeit, megerősíti a jól dolgozó szakembereket, szervezeteket, építi kapcsolati hálójukat, ismertté teszi őket. A címbirtokosok ünnepélyes keretek között vehették át a Látópont Címet március 2-án Martfűn, a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. LN