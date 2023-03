Halász Gábor nemzetközi szinten is kiemelkedő oktatáskutató harmadik, regényszerűen megírt tudományos könyve A magyar inga, a magyar oktatáspolitikát helyezi fókuszba. A neves oktatáskutatót pódiumbeszélgetésre invitálta a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központja. Március 21-én nemcsak a szerző könyvéről, hanem az oktatás makro- és rendszerszintűproblémáról is szó lesz a 17 órától kezdődő találkozón, melynek témáihoz hozzászólnak a Nyíregyházi Egyetem tanárai is, dr. Karádi Zsolt, és dr. habil. Minya Károly lesz a vendég.