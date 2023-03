– A húsz év alatt összegyűjtött tapasztalatainknak, piaci ismeretünknek és szaktudásunknak köszönhetően olyan komplex megoldásokat biztosítunk a munkaerőpiac minden szereplőjének, melyekkel az egyre növekvő munkaerő-igényekre is válaszokat tudunk adni, és az elvárásoknak maximálisan megfelelni – mondta a napokban az iroda megnyitóján Czellecz Zoltán.

A piac harmadik legnagyobb HR-szolgáltató cégének vezetője kifejtette, új irodájukban interjúval, tanácsadással, fogadóórákkal segítik a legjobb döntés meghozatalát. A kékgalléros munkakörökön túl számíthatnak rájuk szellemi munkaerő keresésében is, legyen szó gyakornok vagy felső vezetői pozícióról. Munkaerő-kölcsönzésben pedig nem ismernek országhatárokat, de természetesen tudják, mindig a helyi munkaerő az elsődleges.

Fontos szempont

– Nyíregyháza vezetésének stratégiája következetes a gazdaságfejlesztésben, -élénkítésben, a munkahelyteremtésben, abban, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, és hazahozzuk – fogalmazott Halkóné dr. Rudolf Éva, aki önkormányzati képviselőként a városvezetést képviselte, s a Nyíregyházi Egyetem kancellárjaként is üdvözölte a kirendeltség megnyitását.

– Büszkék lehetünk arra, hogy az egyetemünk az országban elsőként tudta 60 százalékkal növelni a jelentkezők számát. Fejlődő pályára lépő felsőoktatási intézményről van szó, ahol nagyon színes a képzési paletta, s a pedagógusképzésen túl erős a műszaki és gazdálkodástudományi képzés is. A befektetők, amikor egy-egy beruházásról döntenek, azt is vizsgálják, milyen és mekkora munkaerő áll a rendelkezésükre. A Work Force palettájáról kiemelte az iskolaszövetkezeti pillért, hiszen az egyetem sok nappali tagozatos hallgatója a tanulás mellett dolgozik, és szeretne munkát vállalni. Az együttműködések pedig jó eredményeket hozhatnak minden félnek – tette hozzá.



Borítókép: Gál Mónika üzletágvezető, Halkóné dr. Rudolf Éva és Czellecz Zoltán az irodaavatón | Fotó: Sipeki Péter