Ha egy újságíró ellátogat egy versenyre, nem ismerheti mindegyik versenyzőt. E sorok írójának az a taktikája, hogy akinél halat lát, azzal kezd el beszélgetni. Így történt ez a közelmúltban az Orosi-tónál is: amikor a parton sétálgatott, a tiszateleki Nyerges Gergőnél két pontyot is mérlegelniük kellett a verseny szervezőinek. A beszélgetés során aztán kiderült, hogy igazi profival találkoztunk, akinek a vérében van a versenyzés.

Ádám lett a segítőtárs

– Nagyon sok páros versenyen vettem már részt, mostanában pedig elindulok egyéni versenyeken is. Párosban a versenytársam Csillag Zoltán, ő is itt van a rendezvényen, most egy másik szektorban várja a halak kapását. Így Ádám fiamat hoztam el magammal, hogy segítsen – mesélte Nyerges Gergő, akinek felvetettük a következő gondolatot: azt gondolhatja az átlagember, hogy aki Tiszateleken lakik, az él-hal az élő Tiszáért, nem pedig tavon horgászik.

Versenyről versenyre

– Engem jobban vonz a tavi horgászat, azon belül is a versenyhorgászat. Nagyon sok viadalon veszek részt, úgynevezett hobbipecára szinte nincs is időm. Egy évben 15-16 verseny mindig összejön. Ráadásul ezeknek a versenyeknek a nagy része olyan, hogy 100-110 órás hosszúságúak, vagyis nem csak egynapos versenyekről van szó.

– Részt veszek a Pecamánia és a Z-CO Series rendezvényein, de ott vagyok a magyar pontyfogó bajnokságokon és Európa-bajnokságokon is. Tavaly megnyertük a magyar bajnokságot. Az SBS-nél vagyok ugyanis csapattag, és Kovács Zoltán tulajdonossal szoktam egy csapatot alkotni. Klubrendszerben van a bajnokság, három csapat van egy klubon belül, s a három csapat összeredményéből adódik össze a klub teljesítménye. Mivel tavaly megnyertük a bajnokságot, szeptemberben megyünk a világbajnokságra.

– A családom szerencsére mindezt jól tolerálja, amikor megismerkedtem a párommal, tudta, hogy mi a szenvedélyem. Szerencsére Ádám fiammal is sikerült megszerettetni a természetet és a horgászatot. Nagyon sok versenyre elvittem már magammal, mindig örömmel jön. Ha nem tudom elvinni magammal, akkor a hétvégén elmegyünk egy-egy hobbipecára.

Az egész rokonság pecázott

Óhatatlanul kibukkant a kérdés: mivel foglalkozik, hogy részt tud venni ezen a rengeteg versenyen?

– Én az említett SBS Baits Magyarország cégnél dolgozom, így tulajdonképpen a versenyzés a munkakörömbe is beletartozik – árulta el Nyerges Gergő, akit emiatt sokan irigyelhetnek, hiszen valójában az a munkája, ami a szenvedélye.

De hogyan is kezdődött egykoron a horgászat?

– Négyéves koromtól kísérgettem édesapámat a horgászatokra, ugyanúgy, mint ahogy most engem Ádám kísér. Holtágakra, csatornákra jártunk. Tulajdonképpen az egész rokonság pecázott, úgy a keresztszülők, mint az unokatestvérek. Sok közös családi program volt a vízpartokon.

Visszavárja a Balaton

Van-e kedvenc vize? – kérdeztük meg Nyerges Gergőtől.

– Nagyon szeretek idejárni az Orosi-tóra, mert egyrészt jó a halállománya, másrészt Ádámmal is meg tudom szerettetni a horgászatot, mert van élménye. Ha olyan tóhoz viszem, hogy csak ülni kell, és nem történik semmi, nem szerez élményt. Szeretek még járni Maconkára, Pródra. A Balatonon még csak egyszer horgásztam, de szívem vágya oda visszatérni, mert élménydús volt az első pecázás. Igaz, az teljesen más víz, ott a behúzós módszert kell alkalmazni, mi meg főleg a dobós pecára álltunk rá. A legnagyobb halam eddig egy 20,05 kg-os tőponty, Harsányban fogtam egy hobbihorgászat alkalmával – tette hozzá Nyerges Gergő.

- M. Magyar László -