A nemzetközi logisztikai szolgáltató hazai leányvállalata több ezer laptop kiszállításáról gondoskodik, amelyeket a Partners Hungary Alapítvány pályázatok útján ítél oda olyan fiataloknak, akik az ukrajnai háború elől menekültek el otthonukból. A gépekből jutott a tarpai Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskolába is, ahová 177 laptopot szállítottak. Az intézmény az ukrajnai háború kitörése után sok menekülő gyermeket fogadott be, és azóta nemcsak megszervezték az idegen nyelvű oktatást, de az idén már érettségi vizsgát is tehetnek a tanulók ukrán nyelven. KM