Sokak számára még idegenül hangozhat a streetfishing vagy urbanfishing kifejezés, ami magyarul utcai pergetőversenyt jelent. Ennek lényege, hogy településeket átszelő folyóknál rendezik meg, így a helyszín lehet például Budapesten a Duna vagy Győrben a Mosoni-Duna. Az érdeklődők minderről a napokban a 8. Halcatraz Horgászfesztivál keretében hallhattak Nagy Tamástól, aki 2022-ben megnyerte a II. Streetfishing Pergető Országos Bajnokságot.

Dudaszóra futnak a versenyzők

A Daiwa magyarországi csapatát erősítő horgásszal Tátrai Csaba, a rendezvényt szervező üzlet munkatársa beszélgetett. Mint a közönség megtudhatta, ez a horgászat csak hazánkban újdonság, azonban azokban az országokban, ahol sok csatorna van – például Hollandiában, Dániában – nagyon közkedvelt az utcai horgászat.

A népszerűségében szerepet játszik, hogy nincs mindenkinek csónakja, de még csak utazni sem kell, hiszen ott van a lakóhelyen a folyó.

– Az országos bajnokság selejtezőből és döntőből állt. Mind a két alkalommal 4 etapot kell végighorgászni, egy-egy etap másfél órás – mesélt részleteket a versenyről Nagy Tamás. – A küzdelem érdekessége, hogy dudaszóra minden indulónak futnia kell a folyóhoz, hogy a legjobb helyet foglalhassa el. Ugyanazt a szakaszt négyszer horgásszuk meg, vagyis a 2., 3. és a 4. etapban már olyan helyen horgászik mindenki, amit előtte már lehorgásztak. Éppen ezért új taktikákat kell alkalmazni, például finomabb szereléket használni, vagy olyan különleges csalit felszerelni, amivel becsaphatjuk a halakat.

– A versenyek előtt persze nekünk is tréningeznünk kell, s át kell gondolnunk: az adott vízben milyen halfajok vannak, s vajon mekkora csalira van szükség. Mivel a versenykor futni kell, csak két botot és egy kisebb csomagot viszek magammal. Természetesen a helyszínen van egy bázisom, ahol sok bot és sok csali áll készenlétben, s ha jön az újabb etap, az első rész tanulságait leszűrve újabb felszereléssel futok a következő fordulóra – mondta a versenyhorgász, aki néhány tanácsot is adott a hallgatóságnak.

– Ha egy kis idő elteltével nem volt kapás pergetéskor, akkor más színű, illetve kisebb vagy nagyobb csalival kell próbálkozni, valamint más helyre érdemes olyankor menni. Ha csökkentem a csali méretét, könnyebb felmérni a vízben lévő halak méretét. Érdemes figyelni, hogy van-e felszíni halmozgás, s akkor előnyösebb víz közötti wobblert használni. A kezdő horgászok inkább két-három gyengébb minőségű botot szerezzenek be, mint egy jobb minőségű felszerelést drágábban.

Mártogatás után pergetés

Nagy Tamás kitért a zsinórok­ra is:

– Kilencven százalékban fonott zsinórral horgászom. A monofil damilt akkor használom, ha mondjuk egy tiszta patakban domolykót szeretnék fogni.

Az előadás után szerkesztőségünk kérdéseire is válaszolt a tavalyi bajnok. Először a kezdetekről kérdeztük, hiszen mint megjegyeztük, minden bizonnyal gyermekként nem pergetéssel indult számára a horgászat.

– Valóban nem pergetéssel kezdtem, én is végigjártam a ranglétrát: kezdtem úszós pecával a Dunán, aztán következett a fenekezős módszer, végül kikötöttem a pergetésnél. Gyermekkoromban a testvéremmel kezdtünk el horgászni a folyónak a XIII. kerület és Újpest közötti szakaszán. Édesapánk nem horgászott, csak elvitt bennünket, vagyis mi magunktól találhattuk ki, hogy pecázni szeretnénk – mesélte érdeklődésünkre Nagy Tamás.

– A pergetésnek is megvolt a maga evolúciója, mert először a mártogatós módszert alkalmaztuk. Tulajdonképpen fenekeztünk, de közben emelgettük a szereléket, imitáltuk a csalihal mozgását.

Vadregényes szakaszok

Vajon mi a kedvenc vize a versenyeken kívül? – kérdeztük Nagy Tamástól.

– Továbbra is a Duna a kedvenc folyóm, de nem csak a pesti szakasz. Ha valaki Pesten horgászik, sajnos látja, hogy koszos a folyó, vannak patkányok és szemétdombok. Csakhogy a folyónak vannak még érintetlen szakaszai, gondolok a főváros alatti és feletti részekre, amelyek nagyon szépek, vadregényesek, vonzzák a horgászokat. A hegyi patakokban ritkábban szoktam pergetni, leginkább az Ipolyban horgászom, igaz, az már inkább folyó.

Bejárná az egész világot

– Külföldön nagyon népszerű a pergetés, jobban közkedvelt, mint nálunk. A tengereken is szívesen pergetnek az emberek, de arra vannak külön technikák. Hazánkban a ponty a legnépszerűbb hal, a feederesek ezért vannak többen, mint a pergetők. A nyugat- és észak-európai országokban megfordul ez az arány, többen horgásznak a ragadozó halakra, például a csukára, a süllőre, a sügérre, mint a békés halakra – magyarázta a fiatal horgász, akitől azt is megkérdeztük, van-e valamilyen álma a horgászattal kapcsolatban.

– Sok álmom van, szívem szerint bejárnám az egész világot. A pergetve fogott legnagyobb halam eddig egy 40 kilogrammos szürke harcsa, amit a Pó folyónál akasztottam meg. Természetesen szeretnék ettől nagyobbat fogni. Tavaly az országos versenyt a testvéremmel, Andrással nyertem meg, ugyanis páros küzdelem volt. Az idén is indulunk a streetfishing országos bajnokságon, novemberben pedig megyünk Olaszországba a világbajnokságra. Csónakból is sokat horgásztam már, a legszebb halaimat csónakból fogtam, de az teljesen más világ – tette hozzá Nagy Tamás.

MML