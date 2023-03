Gazdaság-pénzügy-internet-csalás



Kiemelték: a csalók különböző, jellemzően nem magyar e-mail címekről küldik ki az adathalász levelet, amelyben az adatok gyakran nem pontosak, a számla összege jellemzően nem felel meg a fogyasztás alapján várt értéknek.

A közlemény hangsúlyozza: az MVM Next számlaértesítői kizárólag az [email protected], a [email protected] vagy az [email protected] feladói címekről érkezhetnek a fogyasztóhoz.

Hozzátették: az MVM Next által kibocsátott elektronikus számlákon vagy számlaértesítőkön minden esetben szerepel az ügyfél MVM Nextnél vezetett folyószámlájának száma, a számla száma, illetve az átutaláshoz szükséges adatok.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy az MVM Next online ügyfélszolgálati honlapján sosem kérik az ügyfelek bankkártya adatait.

A társaság az ügyfelek tájékoztatása érdekében https://www.mvmnext.hu/adathalaszat címen tájékoztató oldalt hozott létre.

MTI