II. Rákóczi Ferenc egyike a magyar történelem legszebb és egyben legtragikusabb sorsú alakjainak. Nagyon közel járt, hogy kivívja Magyarország számára a függetlenséget.

A Rákóczi Szövetség kisvárdai szervezete megalakulásának 20 éves jubileumi évfordulójáról a napokban emlékezett meg ünnepélyes taggyűlésen a II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola dísztermében. Üdvözölhették Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét, valamint a testvértagszervezetek vezetőit: Dalmay Árpádot, a Rákóczi Szövetség nyíregyházi és Nagy Sándort, a Rákóczi Szövetség debreceni szervezetének elnökét. Jelenlétével megtisztelte az összejövetelt dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője és Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is.

Megkoszorúzták a vezérlő fejedelem szobrát

Fotós: Néző István



– A rendszerváltás után sorra születtek meg a hagyományőrző szervezetek, így a Rákóczi Szövetség is, amely célul tűzte ki a Rákóczi-kultusz ápolását, valamint azt, hogy a Kárpát-medencei magyarság körében segítse a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar közösségek ügyét és megmaradását. A szép célokkal egyetértve alakult meg a kisvárdai tagszervezet is 2002 december végén, amikor a nemzet iránt elkötelezett, történelmet szerető emberek, tanárok, civil polgárok fogadták lelkesen a kezdeményezést. Később bekapcsolódtak a hagyományőrző lovasok is – fogalmazott Runyóné Böszörményi Valéria, a kisvárdai szervezet aktív tagja.

Azóta igazi közösségé kovácsolódtak, hátuk mögött sok tartalmas munkával. Az ukrán határ közelsége miatt a kárpátaljaiakkal vették fel a kapcsolatot. A Szövetség budapesti központja iskolatáskákkal segíti a tanulókat, és amíg nem sikerül az átszállítás a határon, addig az iskolatáskáknak a kisvárdaiak biztosítanak helyet. Hasonlóképpen kerülnek át az összegyűjtött könyvek és más adományok is.

A háború kitörése előtt Tiszaújlakon rendszeresen részt vettek azon az ünnepségen, amit a helyiek II. Rákóczi Ferenc első győztes csatája emlékére szerveztek. Talpas kuruc ruhájukkal autentikusabbá tették az eseményt.

A kisvárdaiak szorosan együttműködnek nyíregyházi testvérszervezetükkel. Vele tartottak akkor is, amikor Dalmay Árpád munkájának eredményeként Esze Tamás mellszobrát avatták fel Beregszász főterén. Minden évben a március 27-hez közeli vasárnap elzarándokolnak a borsi kastélyba, a fejedelem szülőházába, ahol a Kárpát-medence több országából érkező patriótáival együtt megkoszorúzzák az 1907-ben Mayer Ede alkotta Rákóczi-szobrot.

Az ünnepi közgyűlés elnökségének tagjai: Nagy Sándor, Dalmay Árpád, Leleszi Tibor, dr. Kriveczky Béla, dr. Seszták Miklós és Csáky Csongor

Fotós: Néző István



Márciusban Budapesten egy másik eseménynek is rendszeres résztvevői: Esterházy János felvidéki mártír politikusra emlékezik az ország. Itt kapja meg az Esterházy-díjat az a személy, aki kiemelkedő tevékenységet végez a felvidéki magyarságért, a politikus szellemi örökségének megőrzéséért, a kereszténységért és az összmagyarságért.

Runyóné Böszörményi Valéria hozzátette: – Kisvárdán is bőven van ünnepi esemény, hisz a kisvárdai vár is érintett a Rákóczi-szabadságharcban. A nagyságos fejedelem négyszer is járt itt, hadifoglyokat helyeztek el a várbörtönben, s a vármegyei adminisztráció fontos székhelye volt. Nyár elején a harci eseményekre utaló emléktábla alatt tartanak ünnepi megemlékezést. A szervezet elnöke, dr. Kriveczky Béla ny. főiskolai docens érdekfeszítő előadásaival bővíti a tagság ismereteit.