1983. március 2., szerda

Rakamazi bútorok Kambodzsába

Rakamazi bútorokkal rendezik be a Kambodzsában a magyar közreműködéssel épülő gyermekvárost. A fa- és fémipari szövetkezet elnöke, Rudi László elmondta, hogy a berendezésre szánt rétegelt lemezből — ez a klímának ellenállóbb — készült bútorok mintadarabjai elnyerték az érdekeltek tetszését, és a megállapodás értelmében a szövetkezeti kollektíva már hozzálátott a sorozatgyártáshoz. El is kél a sietség, ugyanis a június elején kezdődő szállításokig nem kevesebb, mint 6 ezer darab tárgyat kell gyártaniuk a rakamaziaknak. A kollekció java részét az állítható fejtámlájú fekvőpadok alkotják. A két méretben készülő fekvőhelyre a távol-keleti országban rakják majd a háncsot. A rakamaziak szállítmányában helyet kapnak még munka- és íróasztalok, a gyakorlati oktatást segítő politechnikai eszközök, székek és szekrények, valamint elemekből összerakható polcok is. A Phnom Penh mellett épülő gyermekvárosba a tervek szerint konténerekbe csomagolva, hajón érkeznek majd a bútorok.



1993. március 2., kedd

Kődobálók Szabolcsbákán

A Víg bojtárhoz címzett vendéglőben felöntöttek a garatra, aztán azt hitték, övék a világ. Mentek az utcán, előbb csak szépen és vidáman énekeltek, majd kitört belőlük a dúrvaság. Egy ártatlan embernek fájdalmat okoztak, megbotránkoztatták Szabolcsbáka lakóinak szinte felét. Négy anarcsi fiatalember követte el a fenti bűnt.

A fiúk egy este átmentek Szabolcsbákára szórakozni. Záróra után az utcán énekeltek, közben észrevették, hogy elfogyott a cigarettájuk. Egy helyi lakos udvarára mentek és kértek tőle. Nem tudott adni, erre szidalmazták, megdobálták. Egy kő kihasította az arcát, erősen vérzett. Gépkocsiján rendőri segítségért indult, de kocsiját is megdobálták, ablakát betörték.

A Nyíregyházi Városi Bíróság 8 és 10 hónap felfüggesztett börtönre ítélte őket.