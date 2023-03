A családja mindenben támogatta, így a tűzoltóiskola elvégzését követően 2007. december elsején lett a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományának tagja, majd lépkedett előre a ranglétrán, beosztott tűoltóként kezdte, volt gépjárművezető, ma pedig már főhadnagyként, szolgálatparancsnokként végzi elhivatottan, nagy odaadással a munkáját.

Az elmúlt másfél évtized ezernyi emlékezetes pillanatot hozott számára, ahogy tűzoltótársaival példásan helyt álltak; megemlíti a 2010-es borsodi, a 2013-as dunai árvizet, a 2019-es vármegyénket sújtó vihart, amikor hetek alatt sikerült a hatalmas károkat felszámolni. A mindennapi teendők között jutunk el 2002. június 8-ához... – Most is minden mozzanatra pontosan emlékszem. Szabadnapos voltam, a kislányomért mentem az iskolában, a csemegeboltnál megálltam a tulajdonossal beszélgettünk, amikor oda ért Csaba bácsi, épp a biciklijét tolta, még köszöntünk egymásnak, majd eszméletlenül, arccal a földre esett – idézi fel a történteket.

Csaba bácsi jól van, egészséges

– Ahogy megfordítottam, s azonnal láttam, hogy ez nem egy egyszerű szédülés, azonnal hívtam a segélyszámot és ami nagyon fontos, közöltem, megkezdett életmentéshez kérek mentőt, s a kiérkezésükig folytattam az újraélesztést, a mellkaskompressziót. A 67 éves Csaba bácsit stabil állapotban vitték kórházba, de csak akkor nyugodtam meg, amikor este felhívott a fia és elmondta, az édesapjának infarktusa volt, már túl van a katéterezésen és jól van – mondja Tamás, aki ezért a tettéért jelöltünk az Év embere címre 2022-ben, és az olvasók szavazat alapján el is nyerte díjat. – Meg sem fordult a fejembe, hogy ezért majd elismernek, csak tettem a dolgom a legjobb tudásom szerint. Egyetlen pillanat sem volt hezitálni, megijedni, elbizonytalanodni – magyarázza és örül annak, hogy a hivatásos tűzoltók mentőtisztektől tanulják meg az életmentés szakszerű lépéseit, aminek a baleseteknél, műszaki mentések során is nagy hasznát veszik.

– Másfél hete látogattam meg Csaba bácsit, jól van, két napja pedig ő köszöntött a névnapomon – teszi hozzá mosolyogva, mert ez a legfontosabb, hogy az idős férfi ma is jól van, egészséges.

A legtöbbet és legjobban

– Nagyon jó érzés volt, már maga a jelölés is, az pedig meglepett, hogy az év emberévé választottak. Köszönöm, mindenkinek, aki rám szavazott, a családomnak, barátoknak és kollégáknak, hogy támogatnak. Még nem döntöttem el, hová teszem a díjat, de szerintem a horgászserlegek, a lépcsőfutó és szakmai versenyeken elért érmek között jó helyen lesz.

A 38 éves kisvárdai családapa elárulta, ha műszaki mentéshez vonulnak, ha tűzoltáshoz kapnak riasztást, mindig más az adrenalinszint, ám ez szükséges ahhoz, hogy a leggyorsabban, a legmagasabb szinten védjék az emberi életeket és értékeket. Szolgálatparancsnokként szeretné, ha a csapatukon belül a kiváló viszony és bajtársiasság megmaradnak és erősödne, ha szakmailag tovább fejlődnének és hivatásuk minden pillanatában azt érzzék, minden helyzetben a lehető legtöbbet és legjobban megtettek, hiszen erre esküdtek fel.

A jók között ők lettek a legjobbak

Az év női sportolója kategória az idén azért volt nagyon különleges, mert amatőr sportoló nyerte el az elismerést. Szögezzük le, hogy az „amatőr” egyáltalán nem a sporttevékenység minőségére utal, hanem arra, hogy Borza Helga nem hivatásszerűen űzi a sportágát, hanem munka mellett teszi azt. A Spartan Race-versenyzők egyébként is kalapemelést érdemelnek kitartásukért, ha ehhez hozzátesszük, hogy Helga nemzetközi versenyeken ér el szép eredményeket, nem is kérdés, hogy abszolút megérdemelt a díj, amit Helga távollétében édesanyja vett át.

Ha már munka mellett sport, ugyanezeket a méltató szavakat írhatjuk a férfi egyéni győztesére, Kovács Richárdra is. Sok fiatal számára igazi példakép lehet az NYVSC-Big Boxing sokszoros magyar bajnok ökölvívója, aki Európa-bajnokságon bronz-

érmet szerzett 2022-ben. Fontos időszak előtt áll, hiszen 2024-ben olimpiát rendeznek Párizsban. A 26 éves sportoló egyébként is nagyszerű pályafutása egy olimpiai részvétellel lenne igazán teljes.

– Minden elismerés nagy megtiszteltetés számomra, mert egyfajta visszaigazolása a munkámnak – mondta lapunknak és hozzátette: aki benne van az élsportban, tisztában van azzal is, mennyi lemondással jár az eredményes szereplés. – Az év sportolója díj egyfajta megkoronázása a tavalyi évemnek, hiszen magyar bajnok lettem, bronzérmet nyertem az Európa-bajnokságon, és nem utolsósorban megszületett a kisfiam. Szóval, most minden kerek. Nagyon bízom benne, hogy egy év múlva ugyanitt találkozunk és arról tudok majd beszámolni, hogy kvalifikáltam magam a párizsi olimpiára – mondta Kovács Richárd.

Lépések, s nagy ugrások

A Nyíregyháza Spartacus női együttese az elmúlt években folyamatosan fejlődött, egyre előrébb lépett az NB II.-ben. A Szpari erre a szezonra már odáig jutott, hogy remek őszi szezont produkálva a második helyen telelt a Keleti csoportban, s csupán hajszál választja el az éllovastól. Most már csak egyet kell előre lépni!

– Minden egyes győzelem – mint például az Év csapata cím elnyerése – pozitívan hat az együttesünkre, erősítheti a lányokban és a stábban is a csapategységet – fogalmazott Urai Bianka, a Nyíregyháza Spartacus csapatkapitánya.

Az A’ Studió Futsal Nyíregyháza nem csak lépked, hanem egyenesen ugrál felfelé az elmúlt években! A csapat két évvel ezelőtt még az NB III.-ban szerepelt, magabiztosan megnyerte a bajnokságot, az előző idényben – már az NB II.-ben – újoncként azonnal az élcsapatok közé tartozott, osztályozót játszhatott, amin meglepetésre megnyerte az akkor még élvonalbeli TFSE elleni párharcot, ezzel feljutott az első osztályba. Ott az újoncok közül a legjobban szerepel és olyan nagy győzelmeket is aratott már mint a magyar futsalélet meghatározó csapatának számító Berettyóújfalu elleni siker.