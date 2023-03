– Ez egy működőképes struktúra, ami magas színvonalú, a korábbinál biztonságosabb szolgáltatást nyújt a betegeknek – így jellemezte röviden az új ügyeleti ellátást dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója, aki az ízületi betegek megyei egyesületének meghívására csütörtökön a Jósa András kórházban beszélt a vármegyénkben március 1-jén életbe lépett rendszerről.

Egységes szakmai elvek

– Az a cél, hogy Lentitől Záhonyig mindenkit ugyanolyan szakmai elvek mentén lássanak el, de fontos az is, hogy megszűnjenek a párhuzamosságok, hogy a betegek ne töltsenek el 6-8-10 órákat sürgősségi osztályokon, ha a problémájuk egyetlen szem gyógyszerrel is megoldható, illetve hogy a központi költségvetés annyit fizessen az ügyeleti rendszer működtetéséért és fenntartásáért, mint amennyibe valóban kerül. Ez utóbbi nemzetgazdasági kérdés, hiszen eddig a szolgáltatók jóval több beteget jelentettek le, mint amennyien megfordultak náluk, ez pedig nemcsak az államra, de az önkormányzatokra is nagy terheket rótt.

– Komoly gondot jelentett az is, hogy az ország mintegy 40 százaléka az ügyeleti rendszerben nem volt lefedve orvosokkal, így abban, hogy ezen változtatni kell, az egészségügy minden szereplője egyetértett. A pandémia alatt kiderült, hogy csak a mentők tudnak olyan adatokat szolgáltatni, amelyek alapján gyors döntéseket lehet hozni, ezért született meg az a döntés, hogy a mentőszolgálatot a korábbiaknál nagyobb mértékben be kell vonni az ügyeleti ellátásba. A pilot program másfél évvel ezelőtt Hajdú-Biharban indult el, és bár a rendkívüli leterheltséggel járó covid-időszak után az ügyeleti ellátás a mentőknek hiányzott a legkevésbé, vérrel-verejtékkel ugyan, de megcsináltuk. Ott 22 telephellyel kezdtünk, a betegszámok alapján viszont egyértelművé vált, hogy nincs ennyire szükség: volt olyan ügyeleti pont, ahová három napig egyetlen beteg sem ment be, miközben ott volt egy orvos, egy mentőtiszt, egy ápoló és egy autó, a járművezetővel együtt.

Lakosságszám, útviszonyok

– Amikor az új rendszert kidolgoztuk, ennek a másfél évnek a tapasztalatait is figyelembe vettük, mint ahogy többek között a lakosságszámot, vagy éppen azt is, hogy egy-egy központot mennyi idő alatt érnek el a mentőautók. Vármegyénkben március 1-jétől a korábbi 22 helyett 13 ügyeleti központ működik, ezek közül öt helyen – Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán, Vásárosnaményban és Fehérgyarmaton – este tíz óra után is fogadják a betegeket. Ezeket a központokat a kórházak sürgősségi osztályai mellett alakították ki, ahol a triázsos nővérek döntenek arról, kinek milyen ellátásra van szüksége. Az első nap összesen 113-an jelentek meg valamelyik ügyeleten, közülük 97-en este tízig érkeztek, éjszaka alig fogadtunk beteget – mondta dr. Pápai György és hozzátette: délután négy és este tíz óra között ez a feladat a háziorvosokra hárul(na), nekik a törvény szerint havonta kétszer kell ügyelniük.

– Annak, hogy sokan közülük nem írják alá a szerződésüket, és ezzel bojkottálják az ügyeleti munkát, nem az az oka, hogy a rendszer rossz. Úgy érzik, sérülnek az érdekeik, miközben semmi mást nem kérünk tőlük, csak azt, amit eddig is csináltak. A feladatuk nem változik, csupán a fejléc módosul a hivatalos papírokon. Mi arra esküdtünk fel, hogy ellátjuk a betegeket és ha nem a háziorvosok, akkor a kórházi orvosok fogják mindezt megoldani. Ha szeretnének pluszpénzt keresni, mi szívesen beosztjuk őket, de én abban bízom, hogy a háziorvosok előbb-utóbb belátják: nem jó az az irány, ami felé elindultak.

Egy év alatt bevezetik

Az új rendszert jövő év február 29-éig kell bevezetni minden vármegyében és a fővárosban. Borsod-Abaúj-Zemplénben nem járásonként lesz egy-egy központ, mert figyelembe vették, hogy egyes szakaszokon rosszabb az úthálózat, s hogy időnként áradások vagy nagy hó nehezíti a közlekedést, a cél pedig az, hogy az ügyelet a legrövidebb idő alatt megközelíthető legyen. Budapesten kerületenként alakítanak ki egy-egy ügyeletet, de ott plusz mentőautókat is beállítanak, hogy szükség esetén a központokból minél gyorsabban kórházba szállíthassák a beteget.

SZA