1973. március 22.: Miklós Erzsébet sok fiatal példaképe lehet: a nyírbélteki étterem főszakácsa. ízléses, kitűnő ételeit sokan megdicsérik.

Fotós: Elek Emil

1963. március 20., szerda

Bekapcsolják a távfűtőhálózatba

Az erőművi távfűtés még a kezdetén tart nálunk, ez idő szerint Budapesten csupán a kelenföldi és a Révész utcai, vidéken pedig a dunaújvárosi erőmű ad lakásfűtési hőt, a többi fűtőerőmű egyelőre kizárólag ipari üzemeket szolgál ki gőz- és meleg víz energiával. A második ötéves terv következő szakaszában meggyorsul a lakástávfütési program végrehajtása.

Vidéken Tiszaszederkényben, a Tiszapalkonyai Hőerőmű bővítésével a második ötéves terv végén kezdődik a távfűtés, Pécsett ugyancsak ebben az időszakban indul az erőművi távhőszolgáltatás. Győr új erőmű építésével, Székesfehérvár, Komló, Kecskemét, Debrecen, Salgótarján, Tatabánva a helybeli erőmű átalakításával jut távfűtéshez, kívülük Kazincbarcika, Ózd, Nyíregyháza a közeli erőművekből kiépítendő távvezetéken kapja majd a korszerű lakásfűtést.

1973. március 25., vasárnap

Patyolat-mosószalon nyílt Nyíregyházán

Debrecen és Győr után Nyíregyháza a harmadik vidéki város az országban, ahol Patyolat-mosószalont nyitottak. Az északi lakónegyed szolgáltatóházában nyílt meg az új mosószalon. A Nyírségi Patyolat Vállalat félmillió forint értékben importált gépeket: négy dán gyártmányú mosógépet, egy centrifugát égy szárítógépet és egy vasalóprést állítottak be a szalonba. A mosógépek automatikus működésűek, egy munkafázisban mosnak, öblítenek és centrifugálnak. A mosószalonban a felsőruha kivételével valamennyi ruhaféle mosását vállalják.

1983. március 22., kedd

Betörés közben otthagyta a névjegyét

Sz. L. újfehértói lakos elnyerte a különös visszaeső bűnöző címet, mivel több alkalommal is összeütközésbe került a törvénnyel. Az előző év őszén ismét bűncselekmények elkövetésének sorozatába kezdett. Október 21-én egész nap Nyíregyházán szórakozott, italozott, majd autóstoppal indult lakására. Útközben Császárszállásnál meggondolta magát és kiszállt a gépkocsiból. Elhatározta, hogy megnézi a tóparti víkendházakat belülről is. Barbár módon törte fel a házakat, és amit lehetett, azt jól meg is rongált. Italt talált, megitta, majd gyűjtögetni kezdett, ami keze ügyébe akadt. Ventillátort, hősugárzót, televíziót, gázpalackot, horgászfelszereléseket, díszdobozt, papucsot és sok más egyéb használati tárgyat hordott össze egy közeli rejtekhelyre. Az est folyamán 11 rendbeli bűncselekményt követett el, és észre sem vette, hogy az egyik háznál a pakolás hevében otthagyta névjegyét, vagyis szabaduló levelét, ami lebuktatta.

1983. március 26., szombat

Mélyen gyökerezik a fák szeretete

Nyíregyházán rendezték meg az 1983. évi fásítási hónap országos megnyitóját.

- A szabolcsi ember életében mindig is mélyen gyökerezett a fák szeretete. A megye neves fia, Váci Mihály az Akác forgószélben című versében az emberi küzdelem, a szülőföld szeretete jelképeként örökítette meg az akácfát — mondta Papp Lajos államtitkár. — A szabolcsi homokon csak sok verejték árán és a fa segítségével tudott igazán úrrá lenni az ember. Szabolcs-Szatmár megye erdőterülete az elmúlt 10 évben egyötödével, 13 ezer hektárral növekedett.

1993. március 20.

A piacon vásárolt érvényes útlevelet

Egy román állampolgár ügyében hozott döntést a Mátészalkai Városi Bíróság. A férfit közokirat-hamisítás bűntette miatt ítélték el. A vádlott Szatmárnémetiben lakik, munkaviszonyban nem áll, és eddig büntetve még nem volt. Korábban magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezett, amit a Zala Megyei Rendőrkapitányság néhány hónappal ezelőtt bevont. Ismét Magyarországra akart utazni, de nem volt hivatalos és érvényes okmánya. Az egyik piacon azonban ismeretlen személytől vásárolt egy érvényes útlevelet. Az abban lévő fényképet kiszedte, és helyére a saját fényképét ragasztotta be. Ezzel a csengersimai határátkelő helyen jelentkezett belépésre. A határőr azonban a fényképcserét felfedezte és a vádlottat a Mátészalkai Rendőrkapitányságon előállították.

1993. március 26., péntek

Ukrán góllal nyertek a svédek Tiszavasváriban

— Forgalmas napjuk volt tegnap a svéd bajnok, AIK Stockholm játékosainak és vezetőinek.

Előbb kora délután Nyíregyházán vettek részt egy fogadáson, ahol Felbermann Endre, a város alpolgármestere köszöntötte az Európa szerte ismert stockholmi klub képviselőit. Délután négy órától' pedig Tiszavasváriban játszottak nemzetközi barátságos mérkőzést.

Tiszavasvári Alkaloida- AIK Stockholm 0-1 (0-1).

Tiszavasvári, 1500 néző, v.: Szlomoniczki. Alkaloida: Szenderák (Gennagyij) - Sinka, Széki (Rékasi), Havelant, Riskó - Zubanics, Szurkos (Kurilco), Fecsku (Szarka), Paulik (Magyar) - Bohács (Kocsis), Szkunc. Edző: Kiss Miklós. AIK Stockholm: Hedman (Labb) - Andersson, Sundgren, Kindlund, Lager - Borgqvist, Jevtusenko, Nordin - Bergstrand, Simpson, Johansson. Edző: Tommy Söderberg. Gól: Jevtusenko.

2003. március 20., csütörtök

Ázsiából indult az újabb szörnyű kór

Atípusos, vagy ázsiai tüdő- gyulladásként emlegetik a legújabb szörnyű kórt, amely joggal tartja rettegésben az emberiséget: eredete ismert, okozója ismeretlen, így ma még megfelelő gyógyszer, védekezés sincs ellene. A betegség Ázsiából, Vietnamból indult, de már számos országban, a hozzánk igencsak közeli Szlovéniában is van áldozata. Dr. Kosa Zsigmond megyei tisztifőorvost arról kérdeztük: van-e jele megyénkben a betegségnek, és miképpen előzhetjük meg a bajt, védekezhetünk ellene?

- A szóban forgó betegséggel, az ázsiai, vagy atípusos tüdőgyulladással kapcsolatban mind országosan, mind pedig a mi megyénkben úgynevezett figyelő- rendszert állítottunk fel, ezzel párhuzamosan pedig tájékoztattuk a háziorvosokat és a kórházakat is arról, milyen jelei vannak a betegségnek, milyen tünetekre kell figyelniük, és tudattuk velük azt is, kit kell keresniük, kinek kell jelenteniük, ha netán a betegségre utaló jeleket tapasztalnak. Előírtuk a kesztyű és a szájmaszk használatát a gyanús esetek vizsgálatához. , konkrétan Vietnamból ered, de eddig már összesen nyolc országban regisztráltak betegeker. A legfrissebb tájékoztatás szerint a megbetegedés veszélye hazánkban egy az egymillióhoz.