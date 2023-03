Idén március 18-án gyűltek össze az önkéntesek az E-misszió Egyesület felhívására, hogy felmérjék erdőnk őshonos védett vadvirágai közül a legkorábban szirmot bontó ligeti csillagvirág állományát. Annak idején azért indult meg a felmérés, mert a területen egy tarvágást követően rendkívül visszaesett a növény állománya, és tartottunk tőle, hogy a kis populáció nem éli túl a tuskózással, mélyszántással történő felújítást. Abban az évben 220 tövet lehetett csak találni a növényből a felmért, mintegy 1,2 hektáros mintaterületen. A következő években a

fiatal erdőfelújítás szépen felnövekedett, a csillagvirág állománya pedig kezdetben lassan, majd idővel robbanásszerűen növekedésnek indult. A rendszerint felmért területen 2019 óta 20 000 tő fölé nőtt a virágtövek száma, a rekordot jelentő 2022-es esztendőben 32637 csillagvirágot számoltunk. Idén ennél valamivel kevesebb, 27684 tő lett az eredmény, de még így is ez a 20 év második legmagasabb értéke. Tartós visszaeséstől aligha kell tartanunk, korábban is volt hasonló arányú ingadozás. Talán a 2022-es aszály gyengítette meg egy kicsit ennek a hagymás évelő fajnak a vitalitását, de ezt biztosra nem tudhatjuk. A mostani alkalommal 15 önkéntes jött el a közös számlálásra, és mint mindig, ezúttal is nagy öröm volt, hogy évről-évre szép számmal olyan nyíregyházi lakosok (sőt, gyakran távolabbról érkező érdeklődők), akik rászánják egy hétvégi fél napjukat, hogy ezzel a ritka, védett vadvirággal foglalkozzanak. Sokan közülük régi, rendszeres „erdőpásztor” önkéntes, de mindig vannak új becsatlakozók, illetve évek óta nem látott, mégis hűséges visszatérők. Mindez annak a jele, hogy nyíregyháziak szeretik az erdejüket, fontos számukra a természet. Megőrizni viszont csak akkor tudjuk, ha közösen összeállunk, és teszünk valamit a védelmében. A védett virágok megszámolása, állományuk nyomon kísérése azért fontos, mert sok esetben csak ilyen bizonyító erejű adatokkal tudjuk befolyásolni a döntéshozókat, megakadályozni a természetrombolást, és megtervezni a természetvédelmi beavatkozásokat. A két évtized rendszeres számlálása alapján már látjuk, hogy a ligeti csillagvirág az erdő védett növényei közül azon kevés szerencsések közé tartozik, amely képes kiheverni egy meglehetősen drasztikus erdészeti beavatkozást.

Ugyan most már egy több tízezres állományról beszélhetünk, de ez egy alig 2 hektáros területre koncentrálódik (a felmért mintaterület határain kívül is él belőle valamennyi). A Sóstói-erdő ökológiai értelemben nagyon kicsi, a növekvő város fojtogatásában minden négyzetméterét meg kell őriznünk. S meg kell őriznünk (és fejlesztenünk!) azt a tevékeny önkéntes lelkesedést is ami a hazai természetvédelem folyamatos háttérbe szorulása és a klímaváltozás hatásai dacára az egyik legfontosabb biztosítéka értékeink megőrzésének, az élhető környezet fenntartásának. Hazánkban öt őshonos csillagvirág fajt különböztetünk meg, mindegyikük védett. A ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) a Duna vonalától nyugatra meglehetősen gyakori, viszont a Nagyalföldön rendkívül ritka. Megyénkben a Sóstói-erdő kivételével csak Bátorliget környékén ismertek előfordulásai. A Szatmár-Bereg erdeiben illetve a Zempléni-hegységben a rokon erdélyi csillagvirággal (Scilla kladnii) találkozhatunk. Természetvédelmi értéke 5000 forint.

Dr. Szigetvári Csaba, természetvédelmi programfelelős, E-misszió

Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Tel: +36205123311.

Világháló: https://www.facebook.com/sostoierdo,

http://www.sostoierdo.hu/