– Nagy öröm, hogy korszerűsödhetett az intézményünk. A tüdőbetegségek sajnos népbetegségnek tekinthetőek, van még ezen a területen mit tennünk, ezért is fontos, hogy még modernebb körülmények között biztosíthatjuk az ellátást. A gyermekosztály eszközparkja egy átvilágító és felvételi digitális röntgennel, míg a tüdőgondozó egy padlós digitális felvételi berendezéssel és egy mellkasi (SEF) direkt digitális felvételi állomással bővült. Az új, modern eszközök nagyban hozzájárulnak az egészségügyi szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez a határtérség lakói számára is.



Az uniós pályázat célja a gyermekkori TBC-s megbetegedések diagnosztikájának fejlesztése, a betegségek korai felismerése, a kórokozó pontos meghatározása, a betegség kontaktjainak felderítése és népegészségügyi szűrések végzése volt, ezek mellett a terjedés megelőzése, a szakmai protokollok kidolgozása, valamint a módszertan egységesítése is a prioritások között szerepelt. Az ünnepségen dr. Kerényi Ildikó, a tüdőgondozó főorvosa úgy fogalmazott: nagy mérföldkő, hogy korszerű, digitális technológiára válthattak a röntgen terén, az új gépek beszerzése mellett pedig informatikai fejlesztésre is sor került. – Ezek a gépek a mai kor követelményeinek megfelelő minőségű képeket készítenek, nem igénylik a régi, hagyományos, analóg technikához szükséges vegyszeres eljárást. Azonban ebben a projektben nemcsak eszközbeszerzés történt: tréningsorozat is segítette a magyar és az ukrán szakembereket. A találkozók során összevethették a szakmai tapasztalataikat, a határ két oldalán alkalmazott protokollokat a felnőtt és gyerekkori TBC diagnosztizálása és gyógyítása területén. A főorvos azt mondta, a lakosság számára is nagyon fontos, hogy időben ki tudják szűrni a betegségeket. – Hosszú évtizedek kemény munkájával elértük, hogy Magyarország az alacsony fertőzöttségű országok közé tartozik, de a szomszédos Ukrajnában és Romániában közepes és magas a fertőzöttség aránya. Sajnos a háború miatt menekültek potenciális hordozói a betegségnek. Ezért is volt fontos ez a határon átnyúló pályázat, hiszen a szakmai kapcsolatokat is szorosabbra tudtuk fűzni. Maga a betegség hosszú lappangással is kialakulhat, nincsenek speciális tünetei. Amikor már például véreset köhög, köp valaki, az egy előrehaladott stádium. Ezért lenne szükség a rendszeres szűrővizsgálatra. Nagy előny az is, hogy más kollégák számára is hozzáférhetőek a digitális archívum felvételei, amelyek sokkal részletgazdagabbak, mint az addig készültek. Olyan apróbb eltérések is felfedezhetőek, amelyek a korábbi analóg technológiával nehezebben voltak észrevehetők. A panaszmentes pácienseknek ajánlott a tüdőszűrő: bárki igénybe veheti, a 40 év felettieknek évente egyszer nincs szükség beutalóra. Ha a szűrővizsgálaton eltérést találunk, további vizsgálatokra küldjük a betegeket, de akiknek már panaszaik vannak, tüdőgondozói vizsgálatra menjenek – ehhez beutalóra van szükség.

LN