A vadásztársadalom szép ünnepe, amikor valakit va­dásszá avatnak. Először akkor avatnak valakit vadásszá, amikor a sikeres vadászvizsga után leteszi a vadászesküt, aztán pedig akkor van az ünnepi ceremónia, amikor először hozza terítékre valamelyik vadfajta példányát.

Így avathatják Nimród követőjét többek között nyúlvadásszá, fácánvadásszá, rókavadásszá vagy éppen szarvasvadásszá.

E szép és kedves hagyománnyal már lapunkban is foglalkoztunk, most azonban egy olyan vadász élményét osztjuk meg olvasóinkkal, akit avatóvadásznak kértek fel.

Nem illik visszautasítani

A Fényeslitkén élő Vári István neve nem ismeretlen a vadászok, illetve a horgászok előtt, hiszen szerkesztőségünkkel többször is megosztotta kalandjait. Ráadásul a vízparti és az erdei történeteket többször is megörökítette már könyvekben, most dolgozik éppen az ötödik kiadványán.

– Szombat este egy igen felemelő meghívásnak tettem eleget. Bakó Attila vadásztárs hívott, hogy Vámosatyán a vadászházban tart egy baráti szezon végi összejövetelt, és rám is feltétlenül számít. Egy ilyen meghívást nem illik és nem is szabad visszautasítani egy jó barátnak – elevenítette fel az előzményeket szerkesztőségünk érdeklődésére Vári István.

– Hat óra előtt érkeztem, ahol már sok ember sűrűjében találtam Attilát. Félrehívott, és felkért, hogy mint rangidős és nagy tiszteletben álló vadász, vezényeljem már le az est fénypontját jelentő fiatal vadászok avatását.

– Megköszöntem ezt a felkérést, és örömmel el is vállaltam. Közben csak jöttek és jöttek az újabb vendégek. Többségüket ismertem, de voltak Veszprémből, Makó környékéről, Budapestről, Nádudvarról érkező vadászok is. Több vadásztárs a párjával érkezett. A készülődés végére Bittner József, a Bockerek Vadásztársaság elnöke is megérkezett. Aztán elkezdtük az ünnepélyes vadásszá avatási ceremóniát.

Az erdő is belezengett

– A megjelent és katonás sorban álló közel hetven vendéget Bittner József elnök és Bakó Attila köszöntötte, majd Ágij Sándor kürtös vadásztárs szignáljai hangzottak el. Még az esti erdő is belezengett, amikor Sanyi megszólaltatta vadászkürtjét.

– Ezek után Attila felkért a fiatal vadászok avatási ceremóniájának levezetésére. Van már benne némi rutinom, mert az elmúlt 43 vadászévvel a hátam mögött több ilyet átéltem már. Volt, amikor engem avattak, de később az évek múlásával már nekem kellett ezt a tevékenységet magamra vállalnom.

– Főként amikor hosszú éveken át a vadászelnöki tisztséget töltöttem be Tarpán. A segédmunkástól a miniszterig igen sok vadászt avattam, de az én szememben akkor és ott mindenki csak egyszerű vadász volt – folytatta Vári István.

Egyenként következtek

– Az avatandó ifjoncok is szépen felsorakoztak, és várták az egyenkénti avatást. Először Madarász Sándort avattam fel, majd következett Szabó Miklós, Bíró Bence és Heuer Balázs. A négy fiatalt a nagy nézősereg előtt ünnepélyesen „dámtarvadva­dásszá” avattuk.

– Igen furcsa érzések kavarogtak bennem, amikor Szabó Miki következett, hiszen engem több mint negyven éve éppen az ő nagyapja, Kőrizs Sándor vitt be ebbe a csodálatos világba, és avatott vadásszá. Sanyi a legjobb vadászbarátom volt, Isten nyugtassa békében!

– Az ünnepi beszédek és a vadásszá fogadások után jöttek a gratulációk, majd következett a fenséges és gazdag vendéglátás a patinás vámosatyai vadászházban. Üdv a vadásznak és minden tisztelet a vadnak! – tette még hozzá Vári István.

MML