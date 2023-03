Szakmai szervezetek részvételével tartottak csütörtökön víz világnapi ünnepi előadóülést a megyeháza dísztermében.

– A klímaváltozás kellős közepén vagyunk, az időjárás szélsőséges, ami hatással van a vízjárásunkra is. Egyre hosszabbak a csapadékmentes időszakok, melyek után hirtelen rengeteg eső érkezik, akár villámárvizek is kialakulhatnak. Fel kell készülnünk tehát a többletvíz és a káros vizek okozta, valamint a súlyos vízhiányos helyzetek kezelésére egyaránt. Ez a vízgazdálkodás területén a ma és a jövő feladata lesz – mondta el lapunknak Bodnár Gáspár. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzátette: sürgősen szemléletváltásra van szükség, az idei szlogen is ezt erősíti: Változtass most!

– A felszólító mondat nyugtalanító, hiszen azt jelzi, hogy az ENSZ is úgy gondolja, a huszonnegyedik órában járunk, a vizekkel másképp kell foglalkozni, mint ahogy tette eddig az emberiség. Fel kell hagynunk a pazarlással, a szennyezéssel, legyen az véletlen, gondolatlan vagy tudatos.

Az egyik legfontosabb feladat a vízpótlás, illetve annak megtartása, ezt célozza több, az utóbbi időben kezdődött fejlesztés a Felső-Tisza-vidéken. Bodnár Gáspár kérdésünkre elmondta: a munka jól halad, a tervezők egyeztetik az érintettekkel az új tározók helyszínét.

– A cél, hogy a Tisza vizét szivattyúkkal feljuttassuk a nyírségi vízválasztóba, és a meglévő csatornarendszeren keresztül szétosszuk a térségben. Így a régi és új tározókat is feltölthetjük vízzel, ugyanis az elmúlt év súlyos aszálya miatt a vízfolyásaink kilencven százaléka teljesen kiszáradt. Hiába volt néhány csapadékos hónapunk, a tározókat nem tudtuk a kívánt szintre feltölteni. Ezek azok a problémák, melyeket sürgősen kezelni kell.

– A mérési adatok alapján elemezzük az elmúlt 30–40 évet, már látszanak azok a tendenciák, melyek a jövőre vonatkozóan egyre erősödnek, és az évszázad végére valószínűleg egy egészen más klíma vár ránk. Azért valószínűleg, mert ha sikerül drasztikusan változtatni az üvegházhatásúgáz-kibocsátáson, talán nem jutunk el addig, amit most a modellek előre jeleznek – ismertette dr. Bartholy Judit, az ELTE professzora.

S hogy mit takar a merőben más klíma?

– Még egy közepes – sem nem pesszimista, sem nem túl optimista – forgatókönyvet figyelembe véve is több mint két, de inkább három vagy négy Celsius-fokos felmelegedésre számíthatnánk térségünkben. A vízgazdálkodásnak is igazodnia kell ehhez, hiszen a lehulló csapadék mennyisége is jelentős mértékben átrendeződik: csak 5–10 százalékkal csökken, az viszont, hogy az év mely szakában hullik le, alapvetően változik meg. Eddig a nyári hónapokban esett több eső, és erre szüksége is volt a mezőgazdaságnak, most pedig úgy tűnik, a téli csapadék mennyisége nő, a nyárié pedig csökken. Ezt egyik napról a másikra nem lehet megoldani, felkészülést és pontos terveket igényel, hova milyen tárgyat, objektumot kell építeni ahhoz, hogy kiküszöböljük az aszály és a többletvíz okozta problémákat – mutatott rá dr. Bartholy Judit.

– Vannak időszakok, amikor víztöbblet keletkezik, míg máskor vízhiány. Nekünk arra kell felkészülnünk, hogy a visszatartott vizekkel pótoljuk a hiányt a csapadékmentes hónapokban. A tározás a kulcs – hangsúlyozta Szabó János Adolf hidroinformatikai kutató. A szakértő a következő példát hozta fel: az átlagos munkavállaló minden hónapban fizetést kap, majd azt mondja neki a főnöke, hogy a bére nem változik, ám csak évente kétszer utalják el. Innentől úgy kell beosztania a pénzét, takarékoskodnia kell, hogy a fizetésmentes hónapokban is legyen pénze.

– Jelenleg kifejezetten árvízcsökkentő tározóink vannak, melyek „békeidőben” szárazak. A jövőben a vízhiány megoldása lesz a központi feladatunk ebben a régióban. Magyarországon annak medence jellege miatt víz mindig lesz, a Tisza lesz az utolsó folyó, ami kiszárad, ha ez valaha megtörténik Európában. Nekünk elsősorban az okos vízgazdálkodásra kell koncentrálnunk: amikor több van, tegyük félre, amikor kevesebb, vegyük elő. Mindehhez pedig nedves tározókra van szükség.