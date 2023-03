Február utolsó hetében kevés volt a csapadék, az évszakhoz képest pedig olykor igen magasra szökött a hőmérők higanyszála - tájékoztatta lapunkat a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központja.

Éjszaka sem volt hideg

Dr. Rácz Csaba tudományos munkatárs szerint a hónap derekán kezdődött jelentős enyhülés kitartott az elmúlt héten, annak első napjain különösen enyhe, tavaszias időben volt részünk. A hőmérséklet csúcsértéke huszonegyedikén 15-18 Celsius fok között állt be, majd néhány fokkal visszaesett a nappali felmelegedés, de még a hét végén is 6-10 fok közötti maximumokat mérhettünk. A vármegye legnagyobb részén éjszaka sem volt igazán hideg, többnyire fagypont körül alakult a hőmérséklet napi legalacsonyabb értéke a héten, de egy-egy hajnalra a Nyírség mélyebb fekvésű körzeteiben előfordult mínusz 2 – mínusz 4 fokos fagy.

A heti középérték - nem meglepő módon - jócskán, egész pontosan 3,8-4,5 fokkal meghaladta a legutóbbi harminc esztendő hasonló időszakában mért átlagot. Az 5-7 fokos átlaghőmérséklet térségünkben inkább illene be márciusi értéknek, mint februárinak, a hónap eleji negatív anomália így tehát rövid életűnek bizonyult, s máris vaskos pozitív átlageltérés váltotta. A teljes havi középérték így nagy valószínűséggel ugyancsak több fokos, pozitív irányú eltérést mutat majd.

A szokatlanul enyhe napok okozója a tartósan nyugatiasra forduló áramlás volt, mellyel hol óceáni, hol mediterrán eredetű levegő érkezett hozzánk. Ennek az áramlási képnek a hét utolsó napjaira vetett véget egy légörvény, ám a ciklon elhelyezkedése miatt nálunk nyugatiból délnyugatira fordult a szél, mely eleinte újfent enyhe és döntően száraz levegőt szállított. Vasárnaptól fordult tartósabban északira az áramlás, mely már valamivel hidegebb légtömeget sodort a közelünkbe, így ez a nap lett egyben az elmúlt hét leghűvösebb napja.

A következő napok időjárását jórészt ugyanez a hideg légtömeg határozza majd meg. Emiatt inkább az átlaghoz közeli, vagy kissé hűvösebb napok elé nézünk március első dekádjában is, nőhet viszont a csapadékhajlam. Mostanra a talajok felső rétege sokat szikkadt, a belvizes területek kiterjedése csökkent, így a legtöbb tájon nem okoz majd gondot az újabb csapadék. Annál is inkább, mivel az elmúlt héten mindössze 1-3 milliméter hullott a vármegye területén, a talajnedvesség pedig a szabadföldi vízkapacitás fele-háromnegyede köré csökkent a művelt rétegben. Ez a tartomány a telelő állományok, valamint a gépi munkák szempontjából is kedvező, azonban a mélyebb fekvésű, illetve magas talajvizű részeken még mindig sokfelé sáros, ázott a talaj.

