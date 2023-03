Paul Fox a brit nagykövetség Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatkozott be 2020 októberében. Azt a Iain Lindsayt váltotta, aki előzőleg négy éven át töltötte be a posztot, és derűs személyiségével, a magyar kultúra és a magyar emberek iránt tanúsított szeretetével sokaknak nyerte el a szimpátiáját.

Már a kinevezése után részben magyarul szólva hangsúlyozta, hogy szeretné jobban megismerni országunkat, kultúránkat. Kiemelte, nagykövetként csapatával együtt az a célja, hogy megőrizze és erősítse az Egyesült Királyság és Magyarország közti barátságot és együttműködést.

– Köszönöm szépen a kérdést, nagyon szép a város – kezdte a válaszát magyarul arra a kérdésre, hogy miket tapasztalt. Kiderült, hogy először járt Nyíregyházán, így a friss impulzusokra támaszkodhat. – Természetesen előzetesen informálódtam, most pedig dr. Kovács Ferenc polgármester tájékoztatott a fejlesztésekről. Nálam három témakör van fókuszban: a biztonság, a kölcsönös jólét, a legfontosabb pedig az emberek közötti kapcsolatok erősítése. Örömmel szembesültem azzal, hogy itt nyitottak mindenre, érdemes volt eljönni ide.

– Paul Fox személyében egy érdeklődő, higgadtan gondolkodó diplomatát ismertem meg. Megbeszéltük az együttműködési lehetőségeket. Az angliai St. Albans a testvérvárosunk, e téren is aktivizálhatjuk az összetartozást – fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

KM

Borítókép: Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere csütörtökön hivatali helyiségében fogadta, Paul Foxot, az Egyesült Királyság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövetét | Fotó: Gazdag Mihály