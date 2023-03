A hagyományőrzés jegyében nagypéntektől húsvéthétfőig négy napon át várják programokkal az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfaluban, ahol minden korosztálynak kínálnak előadást, foglalkozást, bemutatót.

– A Sóstói Múzeumfalu rendezvényei nagyon sok üzenetet közvetítenek és az ünnepi programjaikra ez különösen igaz – így fogalmazott dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a húsvéti eseményeket beharangozó pénteki sajtótájékoztatón. Hozzátette: a keresztény hagyományoknak megfelelően pénteken és szombaton csendesebb lesz a múzamufalu, vasárnap és hétfőn viszont már ének és tánc is szerepel a programok között.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a múzeumfalu igazgatója elmondta, az első két nap tojásfestéssel, böjti ételekkel és népi játszóudvarral várják a kicsiket és nagyokat. Megterítik a református és a görögkatolikus ünnepi asztalt, pászkát készítenek, a látogatók pedig természetesen sárga túrót és kalácsot is kóstolhatnak. Vasárnap díjazzák a tojásfestő versenyre érkezett hímeseket, melyekből kiállítás is nyílik, és ugyanezen a napon nyitják meg Benedek Csaba paraszti praktikákat bemutató kiállítását is.

Húsvéti kántálás

– A falusi közösségekben mindennek rendje van, természetesen az ünnepeknek is, ez pedig a vasárnapi és a hétfői programokban is tetten érhető lesz – mondta Kácsor-Ignácz Gabriella, és hozzátette: sokan nem tudják, hogy a kántálás nemcsak karácsonyi szokás, az ország számos térségében húsvétkor is körbejárták a legények a falut, hogy bőséget és termékenységet hozzanak az otthonokba. Vasárnap az Aranyszalma táncegyüttes bemutatja, Szatmárban és Beregben milyen volt a húsvéti kántálás, a Felvidékről érkező Kuttyomfitty Társulat pedig mesés táncjátékot mutat be. Kész Réka a salánki hímestojás-készítés titkaiba avatja be a látogatókat, Paár Julcsi családi mesekoncerttel készül.

Fotós: Sipeki Péter

Vödörnyí víz

A Nyírség táncegyüttes műsora nyitja meg a locsolóudvart húsvét hétfőn 10 órakor, s a jánkmajtisi portán óránként mindenki kipróbálhatja, milyen is az, amikor szódával vagy vödörnyi vízzel locsolják meg. Az óriásbábosok 11 órától vásári komédiát adnak elő, délben a református és a katolikus húsvéti szokásokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. A Nyíregyházi Tánctanoda bemutatót, majd táncházat tart, két órakor református istentisztelet kezdődik, háromkor pedig a csűrben megnyitják a húsvéti bált. Aki szeretne, készíthet szagos vizet vagy kölnit, és a tojásfestést is ki lehet próbálni, ezek mellett lovaskocsikázás, fotószínház, térképes játék, állatsimogató és mesterségbemutatók is színesítik a programot.

KM