Mozgalmas év volt a tavalyi a fogyasztóvédelmi jogszabályok változásának terén. Az EU-s irányelvek alapján számos fogyasztóvédelmi szabály változott, lépett életbe tavaly. Törvényben rögzítették többek között a kettős minőség tilalmát is, amiről már évek óta panaszkodtak a hazai fogyasztók. Ennek értelmében a forgalmazók nem árulhatják eltérő tartalommal, minőségben ugyanazokat a termékeket az egyes országokban.

Nem ugyanaz járt a magyaroknak

Óriási vihart kavart ugyanis a magyarok körében, amikor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) korábban megállapította, a multi cégek rosszabb minőségű termékeket szállítanak a hazai boltokba, mint például Ausztriába. Ugyanakkor a Nébih későbbi vizsgálatai arra is rámutattak, hogy számos árucikk a magyar üzletekben jobb minőségű, netán ízletesebb a határon túlinál.

Vera Jourová, a fogyasztóvédelemért is felelős uniós biztos a kutatásokra alapozva kijelentett, hogy az ugyanolyan márkanév alatt és csomagolásban árult termékek mintegy egyharmada gyengébb minőségű vagy eltérő összetételű bizonyos tagállamokban. Ezzel egyértelműen igazolta a kelet-európai tagállamok sok éve tartó ezzel kapcsolatos panaszát – számolt be azenpenzem.hu gazdasági portál.

Az egyik legfontosabb, és szintén a vásárlók javát szolgáló döntés azonban a kamuakciók elleni fellépés.

Az üzletek több esetben elsőre kecsegtető, ám valótlan kedvezményekkel árulták portékáikat, amiknek új szabályokkal kíván gátat szabni a jogalkotó. Hogy pontosan hogyan, ahogy Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület elnöke mesélt lapunknak.

Vége a trükközésnek!

Mint mondta, az akciók feltüntetésénél a termék 30 nappal korábbi árát kell bázisként tekinteni, és ahhoz viszonyítva köteles a kereskedő meghatározni a kedvezmény mértékét.

– Sokan trükköztek azzal, hogy az akció meghirdetése előtt pár nappal megemelték a termék árát, majd később a korábbi értékre szállították le, mondván, kedvezményesen lehet hozzá jutni. A hatóságok természetesen jelentős bírságokkal sújtották e tevékenységet, amennyiben fény derült rá. Azonban a megelőzés érdekében változtattak a szabályokon. A régóta árult termékek esetében tehát az akció előtti utolsó 30 nap legalacsonyabb árához képest hirdethetik meg a kedvezményt. Az új termékek esete kicsit más, hiszen vannak olyan árucikkek, amiket a kereskedők egy éve, vagy csupán néhány hónapja árulnak. Ilyenkor a felére csökken a bázis meghatározásának időtartama, az akció előtti 15 napot kell figyelembe vennie a kereskedőnek – fejtette ki Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, aki arra is kitért, az elmúlt egy évben is folyamatosan ellenőrizték a hatóságok a szabályok betartását.

Óvatosabb akciók

– A kereskedelmi és iparkamarával közösen előadást is tartottunk a vállalkozóknak, ahol az új szabályokat vettük górcső alá. Erre azért is volt szükség, mert az elmúlt évben valóságos dömping volt a jogszabályalkotásban, és sok lényeges pont változott, amivel a vállalkozóknak tisztábban kell lenniük. Különösen igaz ez a kisebb piaci szereplőkre, akiknek nincs külön jogi tanácsadójuk. A e-kereskedelemben ugyanazok az akciós szabályok, nincs eltérés – tette hozzá, majd azt is elárulta, a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a korábbiakhoz képest óvatosabban akciózzák a kereskedők a termékeiket.

– Korábban egy Black Friday alkalmával akár 70 százalékos leárazásokkal is találkozhattak a vásárlók – ezek az óriási kedvezmények adták az esemény gerincét –, ám tavaly maximum 30 százalékos leértékelések voltak, de a nagy átlag inkább 10 százalék körül alakult – hívta fel a figyelmet.

Mindezt korábban Berencsi Máté, a Forweb IT-szolgáltató ügyvezetője is megerősítette szerkesztőségünknek. Mint mondta, a fogyasztóvédelmi szabályok módosításának köszönhetően jelentősen kevesebb a kamu akció, mint a korábbi években, szigorúbban rögzítik az előírások a kereskedők akciós tevékenységét.

– Szerényebbek a kedvezmények, ugyanakkor a nagyobb webáruházak óriási tőkével rendelkeznek, így az őrültnek tűnő akciókat is megengedhetik maguknak: akár piaci ár alatt is értékesíthetnek egyes termékeket. Mindez persze nem cél nélküli, mert jót tesz a brandépítésnek – hangsúlyozta.

