Akinek volt elegendő befektetésre szánt pénze, már vett lakást. Akinek van pénze, de nem elég, garázsban is gondolkodhat. Jól kiadható, könnyen eladható ingatlantípus, és a garázsbérbeadás hozamszintje már rég meghaladta a lakásokét.

Nulla karbantartási szint

A garázsok hazánkban mindig is népszerűek, jól kiadhatóak voltak. Ahogy nőtt az autószám, úgy nőtt a garázsok iránti kereslet is. Ezek több mint harmadát nem autó tárolására, hanem raktározásra használják. A garázsbérbeadás hozamszintje jóval magasabb a lakásénál, ennek köszönhető, hogy országszerte kedvelt befektetés a garázsvásárlás. A befolyó bérleti díjak mellett a garázs folyamatos értéknövekedésével is érdemes számolni. Ha ezt nem nézzük, akkor általában 16–22 év alatt megtérül, szinte nulla karbantartásigény mellett. Amíg a telek fűnyírást, a lakás fűtés- és elektromoshálózat-korszerűsítése és -karbantartása folyamatos figyelmet igényel, addig a garázsnál maximum pár évenkénti tisztasági festéssel megússzuk.

Folyamatos emelkedés

Mészáros Máté, a VING Dél-Magyarország régiójának vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az egyes vármegyeszékhelyek garázsai még a fővárost is lehagyták az áremelkedésben. A dunántúli árak átlagosan 6–9 millió forint környékén mozognak. Nagy a szórás az árakban, ami a településen belüli lokáció függvénye is.

– Ennél az ingatlantípusnál is kiemelten fontos az elhelyezkedés. A legkeresettebb városrészekben általában nincs elegendő garázs, az itteni garázsok rövid időn belül elkelnek. A bérlők az otthonukhoz minél közelebb keresnek garázst, akár autótárolás, akár raktározás a céljuk.

MW