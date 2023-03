– A 4-es számú főúton, Demecsernél egy kis kocsiból kirepült az utas, és a helyszínen életét vesztette. Az autót vezető férfi be volt kötve, szinte sértetlenül úszta meg a balesetet, a 18 éves fiatal lányt azonban a biztonsági öv nem védhette meg, mert nem volt bekapcsolva – említ egy tragikus, ám annál elrettentőbb példát arra Koncz László rend­őr alezredes, hogy sokszor egyetlen elfelejtett, meg nem tett mozdulaton múlhat az ember élete. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője több évtizedes pályafutása során sajnos rengeteg olyan közlekedési balesetet látott, amikor pontosan tudták, az öv használata megvédhette volna a sofőrt, az utast.

Amiért erről beszélni kell, az a szomorú országos és vármegyei statisztika. Nem véletlen, hogy a magyar rend­őrség Csat(t)lakozz! elnevezéssel országos kampányt indított, amelyben felhívják a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok megkérdőjelezhetetlen fontosságára.

– Volt olyan eset, amikor az autó vezetőjének a halálát az okozta, hogy a mellkasába csapódó kormány eltörte a bordáit, légmell alakult ki nála, és a súlyos belső sérülések miatt esélye sem volt a túlélésre – említ másik példát Koncz László alezredes, hozzátéve: minden helyszínen azonnal meg lehet mondani, hogy valaki használta-e a biztonsági övet, vagy sem.

– Ha induláskor azonnal bekötik az övet, akkor egy esetleges közúti közlekedési baleset esetén a személyi sérülés bekövetkezésének a valószínűsége kisebb, és a sérülés várható súlyossági foka alacsonyabb – hoz újabb indokot a szakember, mert szeretné, ha mindenki megértené: nem azért kell bekötni a biztonsági övet, mert ha elmulasztom, akkor megbüntet a rendőr, hanem önmagam, az utasom biztonságáért, a túlélés esélyéért.

Aggasztó statisztika

– A biztonsági öv az autók legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más passzív biztonsági megoldás (légzsák, övfeszítő, gyermekbiztonsági rendszer) alapja. A biztonsági öv használati arányának felméréséből kiderült, hogy Magyarországon az első ülésen ülők 88, a hátsó ülésen utazók 57 százaléka használja, s emellett az is aggasztó, hogy a gépjárműben utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4 nem megfelelő védelemmel vesz részt a közlekedésben – idéz országos adatokat az alezredes, és sajnos a vármegyei statisztikánk sem mutat szebb képet. Sőt, évről évre és hónapról hónapra is rosszabbak a számok.

– Tavaly, azaz 2022 első két hónapjában 112 személyi sérüléssel járó baleset történt, 13,9 százalékuknál nem használták a biztonsági övet. Az idei 107 balesetnél ez az arány 14,2 százalék. A februári passzív biztonsági eszközök ellen­őrzésére irányuló akció ideje alatt 844 esetben intézkedtek a rendőrök azért, mert az autó vezetője vagy utasa(i) nem kötötték be a biztonsági övet, tíz esetben pedig gyermek biztonságáról nem gondoskodtak megfelelően. Márciusban 1064 intézkedés mellett 18 alkalommal tapasztalták azt a kollégáink, hogy a gyerek nem ül biztonsági gyermekülésben, és be sincs kötve – érzékelteti számokkal a romló helyzetet a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Hangsúlyozza: Magyarországon az autó minden ülésén, lakott területen kívül és belül is kötelező a biztonsági öv használata, 2002 óta a gyereket is csak úgy szabad szállítani, ha a biztonságáról a felnőttek megfelelően gondoskodtak.

– Nincs pardon, zéró tolerancia van, az övet szabályszerűen be kell kötni – jelenti ki Koncz László, aki jelzi, kifogások – kényelmetlen, nem szeretem, zavar – mindig vannak, ám pontosan azért állíthatóak az övek, hogy ez ne lehessen indok.

A büntetés sem marad el

Sok szülő a hátsó ülésen kézben tartva utazik a gyermekével, nem rögzítik magukat, sem a biztonsági ülést. Sok esetben a babahordozókat csak beteszik a hátsó vagy az első ülésre, ahol az ütközéskor kinyíló légzsák menthetetlen állapotot okoz.

– Mindig elképedünk, amikor azt látjuk, hogy a gyerekek biztonságát hagyják figyelmen kívül a szülők. Sőt, láttuk már azt is, hogy a szülő bekötötte magát, a kisgyerek meg hátul „rosszalkodott”. Bele­gondolni is szörnyű, mi lett volna, ha véletlenül karamboloznak, és a gyerek előrerepül... – mondja az alezredes, ám a mondatot nem fejezi be, tegye meg mindenki maga.

– A 150 centinél alacsonyabb gyereket mindig gyermekbiztonsági rendszerben (babahordozó, gyerekülés vagy ülésmagasító), megfelelően bekötve kell szállítani – citálja a jogszabályt az osztályvezető –, és a büntetés is jelentős. A helyszíni bírság 15 ezer forint, és 3 büntetőpont is jár érte. Az elfelejtett biztonsági övért lakott területen belül 10 ezer, azon kívül 15 ezer forint a közigazgatási bírság, és 3 büntetőpontot is felírnak. Mindezért autópályán, autóúton már 20 ezer forint a bírság, és 5-re emelkedik a büntetőpontok száma.

– Soha ne keressünk és találjunk kifogást arra, hogy a biztonsági eszközöket miért ne használjuk. A baleset egyetlen pillanat alatt következhet be, azon pedig az életünk múlhat, ha be vagyunk kötve, vagy ezzel kerülhetjük el, hogy maradandó károsodással éljük tovább az életünket – magyarázza az osztályvezető, az a kérdés pedig költői marad, ha az autó- és biztonsági gyermek­ülést gyártók mindent megtesznek a biztonságunkért, vajon mi miért akarunk önmagunknak rosszat.

Érthetetlen a szülők hanyagsága

Tar Béla gépjármű-szakoktató, egykori helyszínelő elmondta, sajnos ő is találkozott olyan esettel, amikor a passzív biztonsági eszközök használatának mellőzése vezetett sérüléshez.

– Egy ráfutásos ütközés volt, a gyermek az autóban az ülések között állt, majd amikor a másik jármű hátulról nekiütközött a gépkocsinak, előrerepült. Súlyos fejsérülést szenvedett, de szerencsére nem volt akkora a sebesség, hogy az életébe kerüljön a szülők hanyagsága. Az is a szerencsének köszönhető, hogy a gyermek a műszerfalnak, és nem a szélvédőnek csapódott – elevenítette fel a balesetet Tar Béla, aki arról is beszélt, hogy a tanulóvezetőknél is megesik: elfelejtik bekötni a biztonsági övet, még vizsgán is.

– Ha ez megtörténik, az azonnali bukás, mivel a tanulónak úgy kell elindulnia, hogy minden szabályos legyen. Az oktató nem szólhat rá, ha erről megfeledkezik, ugyanakkor finoman lehet jelezni. Én olyankor „látványosan” kötöm be a saját övemet, hogy észbe kapjon a vizsgázó, nehogy az izgalom miatt megbukjon.