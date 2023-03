„Vadat és halat, s mi jó falat / Szem-szájnak ingere...” – idézhetnénk Arany Jánost, ha egy fenséges lakomáról lenne szó. Bár ha belegondolunk, finomságokról lesz szó most is, csak éppen a halakéról.

Egyedi forma, élénk szín

A 8. Halcatraz Horgászfesztivál keretében a napokban Szabó Bence versenyhorgász a Benzár újdonságait – csalijait és aromáit – mutatta be.

Mint az új csalikról elmondta, egyedi formájuk van, oldódnak, élénk színűek, finom ízük és erős aromájuk van.

– Ha oldódik egy csali, nagyon fontos az íz, ha nem oldódik, akkor a színe a fontos. A horgásznak az a célja, hogy nagy testű hal lássa meg a csalit, ezért fontos a színe, de persze ugyanolyan fontos az íze is. Ha oldódik a csali, a hal megérzi az ízt. Ha nekünk, embereknek kellemes az az íz, akkor a halnak is ízleni fog.

– A most bemutatott új csalit lehet szeletelni, s többféleképpen is felfűzni, például hosszában és keresztben. Mivel két színből áll, a színek alapján is lehet variálni, hogy melyik legyen alul, illetve felül.

– Az aromák is ezekhez a csalikhoz készültek. Fő jellemzőjük az erős színezék, a különleges íz. Olyan ízvilágot kell eltalálni, hogy a halaknak is ízletes legyen – magyarázta a szakember, majd tavaszi tippeket is adott:

– Kora tavasszal a hideg víz miatt érdemes porállagú etetőanyagot használni. Én „panírozni” szoktam a pelletet az etetőanyaggal. Minél hidegebb a víz, annál több aromát érdemes használni.

Érdemes megfaragni a csalit

– Ha a hal mélyben van, akkor az etetőanyag közepébe teszem az aromát, ha a hal a víz közben mozog, akkor a kosárban lévő etetőanyag külsejére fújom az aromát.

– A csalit érdemes egy kicsit megfaragni, körömmel megkaparni, mert akkor gyorsabban oldódik.

– Fontos figyelni arra is, az etetőkosár hogyan érkezik a vízbe. Arra kell törekedni, kisebb erővel csapódjon a tóba, hogy sértetlen maradjon a töltet, ennek megvalósítására is vannak már különböző praktikák – magyarázta a szakember.

MML