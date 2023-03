A víznek nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy egészségesek és kiegyensúlyozottak legyünk. Ha nem iszunk eleget, nemcsak a közérzetünk lesz egyre rosszabb, de súlyos betegségek előszobája is lehet. Az optimális vízfogyasztásról kérdeztük meg Bojtor-Nagy Ildikó funkcionális táplálkozási tanácsadót.

Nem iszunk elég vizet

– Testünk körülbelül 60 százalékban vízből áll, ami az életkortól, nemtől és az aktuális hidratáltsági szinttől függően kismértékben változhat. A víz elengedhetetlen a vérkeringés optimális működéséhez, befolyásolja a vérnyomást, támogatja az ízületeket, kihat bőrünk állapotára, és segíti a káros vagy felesleges anyagok kiürülését. A belső méregtelenítő szerveink, elsősorban a vese működését is serkenti, így az hatékonyabban tudja kiválasztani a méreganyagokat, és megfelelő vízívás mellett nehezebben alakul ki vesehomok, vesekő. Ha nincs elég víz a szervezetünkben, lelassulhatnak bennünk a folyamatok, a vér besűrűsödhet, így a szívünknek is sokkal megerőltetőbb, hogy az oxigént és a tápanyagokat eljuttassa a sejtekhez. Mivel az agyunk mintegy 80 százaléka víz, kognitív panaszok is jelentkezhetnek, tanulási és koncentrációs nehézségek, valamint hangulatingadozás is felléphet.

Köztudott, hogy az emberek nagy része nem iszik megfelelő mennyiségű vizet, ráadásul sokszor a cukros, szénsavas üdítőitalokat részesítik előnyben, amelyek nemhogy hasznosak a szervezetnek, hanem egyenesen ártanak.

Minden korosztály érintett

– A legmegfelelőbb választás a szénsavmentes forrás-, ásvány- vagy tisztított víz – javasolja a szakértő.

– Ásványvizek esetén figyelni kell arra, hogy a bennük lévő összes oldott ásványianyag-tartalom ne legyen 500 mg/l-nél magasabb, és ne tartalmazzanak nitritet, nitrátot, fluoridot és bromidot. A napi mennyiség általában testsúlykilogrammonként 30 ml víz, tehát például egy 80 kilós ember esetében 2,4 liter naponta. Azonban ezt befolyásolhatja az életmód, az idő, a mozgás is. Nyáron és aktív sportolás esetén természetesen többet kell inni!

A megfelelő folyadékfogyasztás kiemelkedően fontos az egészség szempontjából minden korosztály számára. Sajnos sokan megfeledkeznek a kellő mennyiségről, ami nemcsak időskorban, hanem gyerekeknél, folyamatosan mozgó tinédzsereknél nagyon veszélyes is lehet. Ha például edzésről hazaérve azt tapasztaljuk, hogy acetonos a gyerek lehelete, azonnal itassunk meg vele két nagy pohár vizet, mert az már a kiszáradás jele. Már a szomjúságérzés is egy intő jel, nem érdemes megvárni. A fejfájásnak is nagyon sokszor oka a dehidratáltság.

– Mielőtt gyógyszer után kapkodnánk, nyúljunk inkább egy vagy akár két jó pohár vízhez – ajánlja Bojtor-Nagy Ildikó és hozzátette: még kutatást is végeztek a vízivás és a fejfájás viszonyáról, és megállapították, hogy a folyadékpótlás lerövidíti a fejfájásos órák számát.

Megfelelő időzítés

Sokszor halljuk, hogy igyunk étkezés előtt közvetlenül sok vizet, mert így telítődünk, s kevesebbet eszünk, és még fogyni is fogunk – ám a táplálkozási tanácsadó szerint ez egyáltalán nem jó megoldás.

– Ha közvetlenül étkezés előtt, után vagy akár közben iszunk folyadékot, felhígítjuk az emésztőenzimeket, s ezzel lassítjuk az emésztést, és csökkentjük az anyagcsere és felszívódás hatásfokát. Mivel éjszaka alvás közben is sok vizet veszítünk, a reggelt érdemes két pohár vízzel indítani, ami segíti a véráram beindulását.

– A reggelit úgy időzítsük, hogy étkezések előtt legalább 20 perccel szabad utoljára inni, étkezés közben egyáltalán nem kellene, utána érdemes legalább 1 órát várni, ezután pedig a következő étkezésig többször 2-2 deciliter javasolt. Sokszor hallom, hogy valaki nem tud úgy enni, hogy nem iszik közben. Ez azonban csak megszokás és tudatosság kérdése.

LN