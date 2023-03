A tél végére kiürülnek a tartalékok, a szervezet is várja már a tavaszt, szeretne feltöltődni napsütéssel, energiával. Vitaminokkal sokat tehetünk az immunrendszer erősítéséért, egy-egy járványos időszakban kifejezetten ajánlott étrendkiegészítőket fogyasztani.

Azt, hogy nem csendesedik a járvány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai is alátámasztják. Arról írnak, hogy az influenza vírusa mellett elenyésző számban, de a koronavírus és az RSV is jelen van. A tünetek pedig nagyon hasonlóak. Tovább rontja a helyzetet a hűvös, borús időjárás, ami segíti a vírusok terjedését. A járvány csökkenése akkor várható, ha szárazabbra és melegebbre fordul az időjárás, mondják a háziorvosok, akik szerint most ismét jellemzően a gyerekek betegednek meg, akik néhány nap alatt továbbadják a fertőzést szüleikre.

Magas láz több napon át

– Sok az influenzás gyerek. Az iskolákban az osztályoknak majdnem a fele, egyharmada betegedik le egyszerre. Fejfájásra, köhögésre panaszkodnak, amit magas láz kísér. Néhány esetben 4 nap elteltével sem csökken a magas láz, ilyenkor óvatosnak kell lenni, ezért a kis betegeket pár nap múlva újra megvizsgáljuk. A betegek többsége antibiotikum nélkül, szövődménymentesen felépül – mondta el dr. Kocsis Klára. A nyíregyházi gyermekorvos megjegyezte, az elmúlt napokban a 8-11 éves korosztályon söpört végig a vírus, melynek gyakori kísérője a heveny hörghurut, és az arcüreggyulladás. Legalábbis ő ezekkel a problémákkal találkozott a praxisában. Hozzátette, a gyerekeknél a náthás tünetek nagyon kellemetlen orrdugulással járnak, a felgyülemlett váladék fellazításában a tengeri sós orrspray-k tesznek jószolgálatot. A vezető tünetként jelentkező fejfájásra a láz-és fájdalomcsillapítók ajánlottak, nagyon fontos a gyerekek korának előírt fajta készítményt megvenni és az adagolást is orvos írja elő.

Megkérdeztük azt is, mennyire éltek a szülők azzal a lehetőséggel, hogy ma már tűszúrás nélkül orrspray formájában is felvehetik a gyerekek az influenza elleni védőoltást. Ugyanis a forgalomban lévő szer az oltással egyenértékű. A doktornő válaszából kiderült, sajnos nagyon kevesen, pedig ez is egy lehetőség. S az influenzaszezonban a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen nagyon sok időt töltenek közösségben, zárt térben, így könnyen elkapják egymástól a kórokozót.

Ágynyugalom, sok folyadék

Az idei influenza elleni vakcina nemigen fogyott a felnőttek körében sem, meglepően még az idősebb korosztály sem kérte, ahogyan dr. Takács Anikó háziorvos fogalmazott, az influenzától nem tartanak annyira az emberek, mint annak idején a koronavírustól, holott szövődményeket (orrmelléküreg-gyulladás és a fülfertőzések, súlyos szövődmény a tüdőgyulladás) az influenza is hordozhat. A nyírteleki háziorvos szerencsére az idén nem találkozott súlyos szövődményekkel, torokfájással, rekedtséggel, fejfájással keresték fel páciensei. Sajnos a kórokozó megtámadhatja a tüdő főhörgőjét is, és elhúzódó folyamat a gyógyulás 9-10, de akár ettől több napig is tarthat.

– Ágynyugalmat, sok folyadékot, vitaminokat ajánlok, a betegeim többsége el is ment táppénzre, hogy kipihenje a betegséget. Mit tegyen, aki eddig megúszta a szezont? Vitaminokkal, sok sétával, megpróbálhatjuk az immunrendszert erősíteni, és ne feledjük: a stressz bizonyítottan gyengíti a védekezőképességet, ezért fontos kikapcsolódni, egészségesen étkezni. A járvány akkor fog visszahúzódni, ha végighalad a közösségeken, illetve ha melegebbre fordul az időjárás, több lesz a napsütéses órák száma. Addig is gyakori kézmosással, napi többszöri szellőztetéssel – főleg az iskolákban, óvodákban, zsúfolt irodákban – próbáljuk meg távol tartani a kórokozókat – mondta.