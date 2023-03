Partnerségi hálózat alakult a foglalkoztatás javításáért, a gazdaság további erősítéséért, az erről szóló megállapodást nemrég írta alá a városházán 14 szervezet, melyek között önkormányzatok, állami foglalkoztatási szervek, felsőoktatási és szakképzési intézmények, érdekvédelmi és civil szervezetek is találhatók. A vármegyei önkormányzat és a vármegyei kormányhivatal alkotta konzorcium a TOP Plusz projekt keretében közel 7,5 milliárd forintot fordíthat a következő években új munkahelyek teremtésére és Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdaságának erősítésére. Az aláírási ceremónián Czomba Csaba volt az, aki két együttműködő partner nevében is ellátta kézjegyével a dokumentumot.

Legyen büszke a szakmájára

– A program egyik legnagyobb kihívása és egyben feladata, hogy megtalálja azokat az embereket, akik eddig láthatatlanok voltak a munkaerőpiacon, nem dolgoznak. Erre a még létező munkaerő-tartalékra nagyon nagy szüksége van a vármegye gazdaságának – hangsúlyozta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) országos társelnöke, vármegyei szervezetének vezetője. Mint mondta, hosszú percekig lehetne sorolni azokat a szakmákat – villanyszerelőtől a kőművesen, az építőipari technikuson, vízvezeték-szerelőn át az esztergályosig –, amelyekben nagy a szakemberhiány, a foglalkoztatók pedig két kézzel kapnak utánuk, s ezt tapasztalja cégvezetőként is. Ahogy a multiknál, a kisvállalkozásoknál is egyre nő a munkaerőigény, a szakképzett emberekre szükség van, így nemcsak a potenciális munkaerő feltárása, hanem a munkáltatók igényeihez igazodó oktatás, képzés is fontos eleme lesz a programnak.

A VOSZ megyei elnöke felidézte, hogy hibás volt a rendszerváltás után kialakult szemlélet, mely azt sugallta, hogy csak a diploma számít.

Hosszú a hiánylista

– A szakma iránti érdeklődés szinte eltűnt, aminek évekkel később érezhettük az igen káros hatásait, de szerencsére az utóbbi években már elindult egy pozitív folyamat, újra hangsúlyt kapott a szakképzés fontossága, a szakemberképzés, azonban azt is látjuk, ezt még inkább erősíteni kell. Ne szégyen, hanem büszkeség legyen egy szakmát megtanulni, azt a legjobb tudással elvégezni és tisztességes bért, fizetést kapni érte – mondta Czomba Csaba, hozzátéve, ezért nagyon fontos, hogy ebbe a programba minden szakképzési centrum is bekapcsolódott. – Mondok egy példát, az építkezéshez természetesen szükség van egy-egy mérnökre, ám ahhoz, hogy álljon a ház, kőművesből kell 10-15, mert nélkülük nem fog állni a fal, ahogy szakemberek nélkül nem lesz fűtés, s áram az épületben – érzékelteti az elnök az arányokat, s örülne, ha a reklámok között, vagy akár helyett, olyan marketing is helyet kapna, amely a szakmák és szakemberek fontosságáról, megbecsültségéről szól. Miért ne tehetnénk divattá a szakmatanulást? – vetődik fel a kérdés, s az is kihívás lesz, hogy munkára ösztönözzék, motiválják a lappangó munkavállalókat.

Vállalkozást is indíthatnak

– A VOSZ-nak a megyében 320 tagja van, elkészítjük azt a felmérést, ugyancsak a programhoz kapcsolódva, amely a tagság pontos munkaerőigényét méri fel, azt is, mire lesz szükségük – folytatta Czomba Csaba. A Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány mintegy 700-800 vállalkozóval tart kapcsolatot a mikrohitelezés területén és tanácsadás, oktatás formájában, a felmérést pedig ebben a körben is elvégzik, így egy olyan jelentős és valós adatbázis áll majd a rendelkezésükre, ami reális képet ad, s amire építeni lehet. Az alapítvány kuratóriumának elnöke – ebben a minőségében is aláírta a megállapodást – kifejtette, hogy hazánkban a dolgozók kétharmadát a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják. – Biztos, hogy nem mindenki akar alkalmazott lenni, inkább szeretne vállalkozást létrehozni, az alapítvány pedig vállalkozások indításához is segítséget tud nyújtani, ahogy teszi azt több mint 30 éve. Egy jó szakma és – hangsúlyozom – megfelelő tudás pedig jó fundamentum lehet, szorgalommal, precíz munkával jól jövedelmező vállalkozás építhető fel, amely akár másoknak is munkát adhat majd – vázolt fel egy pozitív jövőképet az elnök, aki hozzátette: jó kézművesekre, a szakmájukat ismerő és jól végző emberekre mindig igény volt, van jelenleg és lesz is.

BM