Újszerű gondolattal állt elő 2022-ben az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének Kinológiai (vadászkutyás) Szakbizottsága. Megálmodtak egy vadászkutyás konferenciát, melyet tavaly márciusban meg is valósítottak.

Nagy sikert aratott

Az új rendezvények mindig rejtenek bizonytalanságot, hiszen nem lehet tudni, hogy mekkora lesz az érdeklődés iránta. A konferencia kiválóan vizsgázott, hiszen minden szék foglalt volt, s az érdeklődést, a sikert az is jelezte, hogy a hallgatóság a zárszó elhangzása után is maradt még baráti eszmecserére.

A tapasztalatok alapján a szakbizottság ebben az esztendőben is beépítette programtervébe a konferenciát, amelynek részleteiről Fazekas Gergely, a vármegyei szervezet titkára tájékoztatta szerkesztőségünket.

Elképesztő teljesítmények

– A rendezvény címe, az „Eb a vadászkutya nélkül” régi igazságot fogalmaz meg, melyet nemcsak a vadászok, hanem minden kutyával dolgozó személy – a rendőr, a juhász, a speciális mentő – ismer és elismer. Természetesen nem a házi kedvencként tartott kutyákról van szó, bár sok esetben ezek is szerezhetnek meglepetést képességeikkel a gazdáknak. Azonban a kifejezetten munkára tenyésztett fajták valóban elképesztő teljesítményekre képesek. Ezen kutyák nemesítésénél mindig megfogalmaztak a tenyésztők egy elérendő célt, képességekben megnyilvánuló értékmérőt, melynek érdekében szelektálták a kutyákat – kezdte tájékoztatását a szakember.

Szelekciós szempontok

– A vadászkutyák tenyésztésénél alapvető szelekciós szempont mind a mai napig, hogy munkájával a vadász gyengébb képességeit kiegészítése. Sajnos, orrunk érzékenysége és futásunk sebessége erősen elmarad a kutyákétól. Mindezek mellett lényeges, hogy a kutya ne saját javára dolgozzon, hanem a vadász tudja irányítani, fegyelmezni az ebet. Éppen ezért a vadászkutyák és elsősorban a vizslák esetében az érzékeny orr és a nagy munkabírás mellett a jó taníthatóság és engedelmesség is fontos szelekciós szempont. Az idei konferencia mindhárom előadója gyakorló és többszörösen díjazott kutyavezető. Tauber István és Maticsek János azokkal a mesterfogásokkal ismertetik meg a vadászokat, amelyekkel a tanítás során a jó adottságú vizslából jól dolgozó és irányítható vadásztárs lehet. Fontos kérdések ezek, hiszen bár kevés kezelhetetlen kutya van, de sokból neveltek a gazdák jó szándékkal, ám kellő hozzáértés nélkül problémás vagy akár veszélyes egyedet.

Fontos pótolni a kalóriákat

– A kutya nevelése mellett a másik téma a vadászkutyák takarmányozása lesz. A hobbikutyatartók is igyekeznek a legjobb takarmánnyal ellátni kedvencüket, így a vadászok is. De egy munkakutya etetése jelentősen eltérhet attól, ami egy házi kedvencnek megfelelő. Itt nem elég a jó minőség, sokszor a napi 30-40 kilométer munkával ledolgozott kalóriákat is pótolni kell, méghozzá úgy, hogy a kutya ne nehezüljön el és izmai is bírják a vadászatot. A téma szakértője, Böszörményi Zsolt fogja ebben a témában megosztani hitvallását és eredményeit a hallgatósággal. A rendezvénynek most is a vármegyei vadászkamara székháza ad otthont, ami nemcsak az előadások megtartására alkalmas a helyszín: a közel félhektáros parkban a gyakorlati bemutatók is megtarthatóak.

A március 25-ei rendezvényre a meghirdetést követően egy hét alatt minden helyet lefoglaltak, így aki most akar jelentkezni, maximum abban bízhat, hogy valaki visszamondja a részvételi szándékát – tette hozzá Fazekas Gergely.

(Szerkesztőségünk részt vesz az eseményen, s az elhangzott információkat, jótanácsokat megosztjuk majd olvasóinkkal.)

MML