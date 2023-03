Hihetetlen élni akarás, és folyamatos küzdelem jellemezte a 19 éves Fannit, akiért nagyon sokan aggódtak. Szerdáig egy igazi angyal vigyázott rá, az édesanyja, de sajnos ezt a feladatot át kellett adnia az égieknek. Napok óta követtük nyomon Fanni állapotát, és szerettünk volna jó hírekről beszámolni, de az élet máshogy akarta. Nem lehet könnyek nélkül végighallgatni azt a harcot, amit évek óta vívtak azért, ami másoknak olyan egyértelmű: az életért. Ilyenkor jövünk rá igazából, hogy a valódi problémák hol is kezdődnek.

– Heveny szívizomgyulladással született, de gyógyszeres kezelés mellett problémamentes, boldog gyerekkora volt – emlékezett vissza Ambarusné Balogi Melinda, Fanni édesanyja. – Azonban 2012-ben, nyolcéves korában rohamosan elkezdett romlani az állapota. Ekkor mentünk Budapestre, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetbe kivizsgálásokra. Kiderült, hogy a szívizmában nem maradt tartalék, a keringést támogató gyógyszereket folyamatosan elégette a szíve, nem raktározta el. Először a hazai transzplantációs listára, két nap múlva pedig az Eurotranszplant nemzetközi szervcsereszervezet listájára került fel. Egy februári napon egy rutin katéteres vizsgálatra indultunk a fővárosba, és két hét múlva már új szívvel feküdt a kórházi ágyon. Olyan gyorsan történt minden, hogy nem volt időnk megijedni. Fanni volt az első gyerek Magyarországon, aki külföldről kapott új szervet. Másfél hónapot töltöttünk kórházban, anyaszállón kaptam helyet, így folyamatosan vele lehettem. Amikor hazajöttünk már az új szívvel, egy hónapra teljesen elzártuk magunkat a külvilágtól, nehogy összeszedjen valamilyen fertőzést, majd folyamatosan szoktattuk a kinti élethez. Az elején a mindennapi rutin ágyneműcserével, takarítással, mosással indult. Nagyon szigorú higiéniai feltételeket kellett biztosítanunk, a szobáját is sterilizáltuk, újra festettük, kivittünk minden felesleges bútort, apró porfogókat, hogy könnyebb legyen tisztán tartani. Ha kiment a házból, utána levett mindent magáról, és új, tiszta ruhába öltözött át, úgy ment be a szobájába. Nekem semmi nem számított, csak az, hogy meggyógyuljon, hogy egészséges maradjon. Hat hónapig magántanuló volt, a tanárai beosztották, melyik nap ki jön hozzá a heti tananyagot, leckéket átvenni. Nagyon segítőkész volt mindenki, így fél év után visszamehetett az iskolába. Aztán cukrásznak tanult, mert imádott sütni. Az első transzplantáció után évekig teljes életet élt, semmilyen problémája nem volt – mesélte az édesanya, akitől megtudtuk: Fanni február közepén egy vizsgálaton volt a tüdőgondozóban, de nehezen lélegzett, puffadt, ott vették észre, hogy valami nincs rendben. – Azonnal feljöttünk Budapestre, kiderült, hogy a kilökődés utolsó fázisában járt. Megnagyobbodott a szíve, szabad folyadék volt a mellkasában és a hasüregében. Két hete szombaton délután egy óra körül beszéltem vele, akkor mondta, hogy leviszik CT-re, és ír, ha végzett. De hiába vártam, nem jött az üzenet. Este fél kilencig semmit sem tudtam róla. Aztán hívott a kezelőorvosa, hogy a CT-vizsgálat alatt tulajdonképpen meghalt a kislányom. Hatszor élesztették újra. Egy világ omlott össze bennem. El sem tudom mondani azt a fájdalmat, amit akkor éreztem, és a mostanit sem tudom. Megengedték, hogy bemenjek Fannihoz, mert nem tudták, mi lesz az éjszaka kimenetele. Sajnos a jobb szívkamrája olyan mértékben legyengült, hogy nem tudta ellátni a tüdőt oxigénnel. Így keddre előirányoztak egy műtétet egy kétkamrás műszív beültetésére, amivel a transzplantációig teljes értékű életet élhetett volna – mondta elcsukló hangon az édesanya.

Arra a kérdésre, hogy honnan meríti ezt a hihetetlen erőt, Melinda azt mondta, a gyerek az egyetlen, akiért bármire képes egy szülő. – Nem szabad töprengeni a miérteken, mert akkor összeomlik az ember, és ezzel csak ártottam volna neki. Minden nap 1 óra látogatási időm volt, addig fogtam a kezét, beszéltem hozzá, és vártam, hogy újra visszafeleseljen. Minden nap otthagytam nála a saját energiámat is, teljesen lenullázódva jöttem ki a kórházból, de soha nem adtam fel. Erősnek és bizakodónak kellett mutatnom magam. Amikor mélyaltatásban volt, akkor is beszéltem hozzá, ott voltam mindig mellette, hiszem, hogy ő ezt érezte. Sokat segített az is, hogy mindenki nagyon segítőkész volt a kórházban, válaszoltak a kérdéseimre, ha bármilyen probléma volt, nyugodtan szólhattam, az orvosok is azonnal a rendelkezésünkre álltak. De Fanni volt a legnagyobb harcos, hihetetlen akaraterővel. Nagyon szeretett rajzolni, a transzplantáció után elkezdett verseket írni, ő így fejezte ki az érzéseit. Sok erőt adott az is, hogy nagyon várták vissza a barátai, a nővére, az apukája, a nagyszülők – mindenki aggódott érte.

Hétfőn még volt remény a felépülésre, mert Fanni nagyon jó színben volt, és amikor ébresztették, tudott kommunikálni az orvossal. Azonban továbbra is altatták, hogy ne kelljen átélnie azt a sok rosszat. Kedden 10 óra körül tolták be a műtőbe, egész nap reménykedtünk és bizakodtunk. Aztán későn este jött a felfoghatatlan hír: Fanni már az angyalokkal van… Egy igazi harcost veszített el a világ. Ég veled kislány, az égiek vigyázzanak rád!

LN

Ambarus Fanni verse:

Amott áll egy alak és integet némán

Felém fordulva tátog, néz és kérdez talán.

Mint vasúti sin közt növő gyom. A kezed a gyomromban nyom.

És most kissé szédülök, mámoros az állapot.

Az út test melegét érzi a testem minden szeglete,

Zajos a város feljebb, itt pirosak a lámpák, beljebb.

Szét szaggatott bőr darabok szanaszét hevernek itt, ott amott,

Homályosan látom a szemeidet.

Vérben forognak és üvöltesz velem.

Csattan a földön az üres üveg és a pofon az arcomon,

A hangok egyre erősödnek,

A vér tócsát folyik a fejem alá.

Zúgást hallok a fülemben,

Hallom ahogy szál a kalauz

Hiába ordít rám bármit,

Mozdulni képtelen testem hever a sínek mellett,

A szélben lengedező ágon integetek kedvesen.

Bár már évek teltek el itt felettem,

Ez a törzshelyem..