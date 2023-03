A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) március 23-án rendezte meg „Az év befektetője 2022” díjátadó gálát, amelyen kilenc kategóriában ismerték el azokat a cégeket, amelyek elkötelezett tevékenységükkel kiemelten hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Több mint ezer új munkahely

Az év új beruházója díjat a W-Scope Hungary Plant Kft. vehette át, a díjat Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes, valamint Joó István, a HIPA vezérigazgatója adta át. A dél-koreai cég az elektromos járművek lítiumion-akkumulátoraiban használt szeparátorfilm egyik legnagyobb gyártója.

Az eseményen részt vett dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is, a vállalat ugyanis tavaly júniusban jelentette be, hogy közel 300 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Nyíregyházán – ezzel első Ázsián kívüli nagyberuházását hozza létre Magyarországon –, októberben pedig letették a gyár alapkövét a Déli-Ipari Parkban. A beruházásnak köszönhetően évente akár 1,2 milliárd négyzetméter szeparátorfilm készülhet a városban, s 1200 új munkahely jön létre, így a cég az egyik legnagyobb foglalkoztató lesz a megyeszékhelyen. A 82 hektáron megvalósuló beruházás Nyíregyháza Déli Ipari Parkjában már folyamatban van és a tervek szerint 2024-től közvetlenül kiszolgálja ügyfeleit. A megyeszékhely korábban elnyerte az év ipari parkjának járó címet, az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalata pedig a LEGO Manufacturing Kft., illetve a ContTech Fluid és ContiTech Hungary Nyíregyháza is volt már.

Eredményes lépések

Újra kerékpárosbarát település lett Nyíregyháza, a díjat az önkormányzat nevében Pató Istvánm a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője vette át március 24-én Budapesten, a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben tartott ünnepségen.

A „Kerékpárosbarát Település” és „Kerékpárosbarát Munkahely” pályázatokhoz kapcsolódó címmel az önkormányzatok, vállalatok és közintézmények környezetbarát közlekedést támogató intézkedéseit ismerik el, ezen belül is azokat, amelyek elősegítik a kerékpáros munkába járást. A megítélt titulust egy éven keresztül viselheti a település.

A kerékpárosbarát cím alapvetően erkölcsi elismerés, amelyet azok a települések és munkahelyek nyerhetnek el, amelyek konkrét és eredményes lépésekkel növelik a kerékpáros életmód elfogadottságát.