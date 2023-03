“Kisvárda településen kínálunk eladásra egy 2 536 nm-es telken elhelyezkedő, 116 nm-es hasznos alapterületű családi házat, amiben 2 szoba található, gázkazán fűtéssel és kilátással rendelkező, tégla/szilikát építésű jó állapotú ingatlan. A parkolás beállón megoldott. Az átlagos gázfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Az átlagos áramfogyasztás az államilag meghatározott lakossági átlagfogyasztás alatt van. Sikeres adás-vétel esetén már 2 hónapon belül birtokba is vehető.

Nyugodt környéken, tágas rendezett családi ház eladó ! Kisvárdán a városközponthoz közel (vasútállomás, LIDL szupermarket környékén), ugyanakkor csendes (nincs átmenő forgalom), rendezett utcában eladó egy 982 nm-es telken, 116 nm-es jó állapotú családi ház. A házhoz külön helyrajzi számon tartozik egy 1554 nm-es kert is, mely ideális lehet mezőgazdasági tevékenységre (pl. kertészkedni vágyók, őstermelők, piacozók számára) éppen úgy, mint vállalkozóknak akár tárolásra. A családi ház egy előtérből, két tágas szobából, egy fürdőszobából, egy WC-ből, egy világos konyhával közös ebédlőből és egy kamrából áll, melyhez szorosan kapcsolódik egy fűtött nyári konyha (9,6 nm), valamint egy tároló-műhely (6,3 nm) és a konyha alatti pince.

Az udvaron több melléképület található. A házban a szobák hajópadlóval, míg a többi helyiség járólappal vannak burkolva. 2007-ben új nemesvakolatot, tetőt és csatornát kapott az épület. A villanyhálózat teljes körű felújítására pedig 2019-ben került sor, illetve ipari áram is bevezetésre került. A fűtést gáz és kettős tüzelésű kazán biztosítja, a ház tehát alacsony rezsivel fenntartható. Az udvar sokféle növénnyel: évelő cserjékkel, virágoskerttel parkosított. A kert végében elhelyezkedő hatalmas telken eddig is gazdálkodtak, haszonnövényeket termesztettek, illetve gyümölcsfák is helyet kaptak. [...]”

