A versenyt második alkalommal hirdették meg azzal a céllal, hogy felkeltsék a fiatalok figyelmét a társadalmi kérdések iránt, s tevőlegesen is megmutassák nyitottságukat, kreativitásukat és tudásukat. Az idei versenyre 12 csapat nevezett, az online tudásteszten kialakult holtverseny miatt nem öt, hanem hét csapat vehetett részt a második fordulóban, ahol egy általuk fontosnak tartott társadalmi problémáról, kérdésről kellett rövidfilmet készíteniük. Az így szerzett pontokat vitték magukkal a döntőbe a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai is, akik az első és az ötödik helyen végeztek. Az I. helyezett Visszatérők csapat tagjai: Balogh Blanka, Bodogán Blanka, Gulyás Luca, Kovács Csenge, és Szabó Gábor a 12.d osztályból. Az ötödik helyen végzett a Főnök 5 apródja: Csintalan Dénes, Dorogi Alexandra, Kovács Dóra, Maczó Menta, Szabó Réka a 11. c osztályból. A döntőig megtett úton a diákok részt vettek egy online teszt kitöltésén, készítettek egy PPT-t gyermek- és ifjúságvédelem témakörben. Végezetül egy gyakorlatias, jó hangulatú döntőben szerepeltek, ahol nagyon szép eredménnyel adtak számot társadalomtudományi ismereteikről, fizikai állóképességükről és szociális kompetenciájukról.